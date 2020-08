Miguel Caballero Leiva: "No puedo ceder mi trono porque me gané esa corona a puro trabajo"

Tegucigalpa, Honduras.- Sobre sus espaldas hay una majestuosa capa real que pesa por sus 34 años de hacer historia, show, espectáculo y arte. Es un referente en todos los ámbitos artísticos por eso el traje y corona de "Rey de la Farándula", Miguel Caballero Leiva se lo ha ganado a pulso .

El genio detrás de los Premios Extra acudió a La Cita con EL HERALDO, nos abrió su corazón y también nos pasó uno que otro chisme para no perder la costumbre. Sin tapujos habló directo, nos compartió su sentir en esta cuarentena y sus mejores experiencias a lo largo de su nutrida carrera de éxito en los medios de comunicación como uno de los pioneros en el mundo del espectáculo.

¿Qué ha sido de Miguel Caballero Leiva durante estos cinco meses de encierro?



Aquí estamos trabajando siempre, lo que hemos vivido ha sido una experiencia que nos ha cambiado el sistema de vida a todos, y no sabíamos que iba a pasar. La cuarentena en realidad ha sido de aprendizaje la parte donde uno tiene temor, ¿qué va a pasar?, ¿nos quedaremos sin trabajo?, ¿nos va a dar?, fue una locura los primeros 40 días pero yo desde un inicio traté de mantenerme calmado y la regla es mantenerse calmado no estar pensando sino estar confiado y con las medidas de bioseguridad. Al principio no se podía tocar nada porque todo está contaminado entonces creo que lo que hubo fue una desinformación terrible y las mismas autoridades desconocían la enfermedad. En mi caos yo como Miguel Caballero Leiva siempre traté de mantenerme calmado.



Con el cierre de hoteles, bares y centros culturales ¿cómo ha hecho usted para mantener vigente su trabajo en esta pandemia?



Yo no paré de trabajar. Un mes después de los Premios Extra comenzó la pandemia y yo no había parado porque tenía que hacer todos los reportajes de los espectáculos y todo, y le dije a la gerente que estaba cansado y que necesitaba vacaciones, me dijo 'descanse divo' y yo me lo tomé en serio y la primera semana cae todo esto de la cuarentena y yo tenía ya material adelantado. Saqué todas las entrega de la edición de Premios 21, salí hasta con corona y creo que fue profético porque luego vino el coronavirus. Yo siempre iba a trabajar y a hacer mis programas de televisión aunque con un poquito de temor pero me tuve que controlar.



¿A qué le temía al principio?



Yo soy ingeniero químico y tengo varios estudios de bioquímica, microbiología y tecnología de alimentos entonces siempre supe que la mejor manera de contener esto era con limpieza, lavarse las manos, pero ya lo demás que había que echarle al papel porque ahí estaba el virus, creo que fue mucha fantasía de los epidemiólogos locales porque solo estaban repitiendo noticias internacionales, no habían técnicos ni nada de eso y yo dije: 'me arrepiento de no haber creado un desinfectante capaz de matar todo esto' porque como la industria farmacéutica fue la que se fue para arriba produciendo gel, jabones antibacteriales, spray que contaminan el ambiente.





¿Qué ha sido de la evolución de los artistas en este tiempo?



Los artistas se asustaron porque comenzaron a cancelar los conciertos. El del Buki se canceló y realmente el primero se pudo haber realizado, pero había tanta desinformación que todos los artistas sentimos el bajón. Nosotros como comunicadores ya no pedíamos llevar gente a los programas entonces yo mismo cambié el formato de mi programa de la tarde, cambié por un ´programa musical, con mensajes positivos que se lavaran las manos y todo eso, consejos para que la gente se acercara a Dios y fortaleciera su fe. Los artistas despertaron 40 dias después, todos estaban aterrados y no hallaban qué hacer. La gente se dedicó a ver todas esas plataformas digitales, películas y se le fue el tiempo viendo Netflix todo el tiempo y la gente se consumió viendo todo lo que ofrecia la plataforma.



¿Y usted como productor artístico que hizo?

Yo al contrario me dediqué a relajarme, escuchar música, disfrutar la naturaleza, ser un poco más creativo y pensar que tengo aspiraciones de dirigir películas y eventos de espectáculos entonces era el momento específico para mí. Los primeros días de cuarentena fueron de descanso.

+Nora Buchanan en La Cita: "En Honduras se hizo de la política lo más sucio"



¿Se preocupó?



Sí, me preocupaba la parte económica, la familia y que todo se viene abajo. Decía '¡Dios mio ojalá que no nos corran a todos!', que no cierren programas pero todavía no habia pasado eso y a los 30 días comenzó la segunda fase que es donde la parte económica afectó a varios hondureños.



Con todo esto se paralizó la economía, pero ¿los chismes también se dieron una pausa?



Noooo, los chismes no paran, la farándula sigue dando de qué hablar porque somos seres humanos y hubo de todo... traiciones, violencia doméstica, desnudos, payasadas en el TitTok y vimos gente haciendo doblajes ridículos, no hallaban qué hacer. Fue el boom de esas plataformas y la gente hizo el ridículo. Otros tuvieron problemas en el hogar, alcoholismo en su máxima expresión, también todo eso pasó.



Si ya nos tiró el chisme tirelo completo pues... ya sabemos el pecado ahora díganos el pecador



Ja,ja,ja, bueno la verdad la violencia doméstica anduvo por esos lados de ahí donde dicen: "Mira a Honduras con otros ojos" ja,ja,ja por ahí vamos. Lo del exceso de alcohol fue para aquel que da grandes alaridos cuando canta... de esos rockstar y los desnudos las muchachas andaban locas queriendo conseguir likes y movían las nalgas... hicieron "milagros" para mostrarse en las plataformas, milagros, milagros... yo todo el tiempo me pregunto ¿por qué estas chavas solo posan de espalda? ¿será que no tienen cara o solo tienen nalgas?, todas asi fue la moda.



¿Qué cree que les hace falta en este momento a las presentadoras o pseudo influencers?



Les falta barníz, ese barníz que no lo tiene todo mundo porque hay personas que traen eso, hay personas que realmente tienen el barníz de la casa y que las cuidaron. Hay muchas que necesitan usar bastante bicarbonato con limón en las rodillas, los codos y en la boca también.



¿No dan la talla?

A estas muchachas no es la ropa la que las hace sino que yo creo que tienen que aprender mucho, ser creativas y originales, de repente muchas de las que están ahora solo son lectoras de pantallas digitales, no saben ni siquiera entonar una pregunta esa es una cosa espantosa pero bueno...



VEA: Dj Binbo: "La ropa que usa Binba en La Hora del Té, era de mi fallecida madre"



¿Qué cree usted que pasará con el mundo artístico y el ambito social después de la pandemia?



Alejandra, le quiero contar que en plena pandemia hubo grandes fiestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, fueron exclusivas fiestas de gente de dinero y en San Pedro Sula había un bar que de frente parecía una tienda de repuestos pero se abrió un portón y allá adentro era un bar así tipo el pueblo que todo mundo andaba sin mascarilla. Una famosa organizadora de eventos de allá de apellido Colomer creo que fue una de las organizadoras de una fiestona pero claro la prensa no la dejaban entrar porque como eran prohibidas las reuniones y todo. Se hicieron fiestas temáticas, aquí en Tegucigalpa el presidente de una organización bien popular hizo fiesta en su casa, eran unas fiestonas increíbles, a circuito cerrado pero era una fiesta. Siento que las sociales no pararon.



¿Qué nos dejó todo esto?



Bueno, comenzó la industria de las mascarillas, modelando mascarillas y yo puse una foto para registrar ese momento en las redes sociales que era el accesorio más importante que se iba a usar en los últimos tiempos. Pienso que los artistas después de todo esto vamos a volver a la normalidad y tengo la seguridad que sí, la gente mientras tanto va a tener un break, ya por enero, febrero ya estará normalizado.



¿Qué es lo que más extraña o anhela de la normalidad?



Yo he vivido una vida muy agitada, el estar en casa me hizo descubrir nuevamente mi casa y el tiempo de calidad encerrado con la gente más cercana. Yo me quedé sin colaboradores, ya que a todos los despachamos para sus casas y aquí seguimos solos después de 100 días aprendimos a lavar, a cocinar, planchar, hacer tortillas de todo creo que llegó el momento de decir "las cosas simples son más bonitas".



¿Qué le enseñó esta pandemia?



La gente dice: "teníamos todo y no nos dabamos cuenta" pero esa es la filosofía barata en las redes sociales, yo creo que cada quien disfruta de su hogar. Sentirse acogido por la familia fue lo mejor que descubrimos en esta pandemia.



¿Cómo ha hecho Micaleiva para poder sentir ese calor humano en esta pandemia?



Yo no he cambiado mi actitud, siempre fui igual y le doy calidad de vida a las personas que quiero y las trato bien. No fue el momento que me hizo recapacitar, sino que más bien yo lo que hice fue fortalecer mi acercamiento con Dios, confiar en Dios y desearle a todo mundo lo mejor y ser propagador de la felicidad y solidaridad.



¿Se aferró a Dios en este tiempo?

Sí, eso fue lo que más me valorizó como ser humano y le agradezco a Dios porque yo decía: 'tengo que confiar en Dios, es el único el poderoso, aquí no vale dinero, no vale color solo Dios'. Lo que más gané fue fortalecer mi amor a Dios.



¿Cree en Dios?

Totalmente, yo soy una persona católica y sigo las tradiciones desde niño y no las he cambiado y disfruto cada celebración y acompañar la misa por la tv. Vivimos un momento de miedo y lo único que nos podía calmar es nuestra fe en Dios porque Él no abandona a su gente.



¿Cree en las autoridades actuales que gobiernan este país?



Claro, no te queda de otra. Tenés un presidente y no podemos pensar en cambiar y decir que venga otro que lo puede manejar. Creo que este gobierno ha hecho cosas buenas, lo que pasa es que vivimos en una guerra política. Me parece insólito que en este país la gente esté hablando de política y esté pensando: "quiero ser presidente" cuando hay tantos pasando hambre, bueno siempre hemos vivido en una crisis desde antes no es hasta ahorita.



¿Ha hecho buen trabajo el gobierno?



La verdad creo que el gobierno ha trabajado bien, creo que a nadie se le puede resolver la vida de un día para otro. Yo a la gente le decía "ahorre comida, agua, luz, pero no ahorre muestras de amor" porque la realidad es eso. El gobierno tuvo una red solidaria muy buena, se lo tienen que reconocer. Los militares trabajaron increíble, mis respetos, y cada vez que puedo le pido a Dios por ellos y los médicos se expusieron al máximo.



Entonces ¿usted es cachureco?



Yo soy 100% nacionalista, yo creo que eso no depende si el gobierno es bueno o el candidato es bueno. Yo voy a ser nacionalista porque yo decidí una afiliación política siguiendo a mi tatarabuelo que fue presidente dos veces, mi abuelo fue alcalde varias veces y ayudaban a la gente. Me gusta, como me gusta ser motagüense y católico... son mis tres decisiones inquebrantables.



Y a usted por ser el Rey de la faráncula ¿ya le pasaron el chismes de dónde está el dinero?

Ja,ja,ja no me lo dijeron. El dinero está en el bolsillo de quién se lo llevó y la verdad es que ese chisme no me lo pasaron medio lo oí pero no le pare bola, ese chisme es muy viejo ja, ja,ja . Además yo siento que era como una marcha de carnaval que la ponen y todo se volvió broma, "¿dónde está el dinero? vamos a tomarnos una foto con el monumento del puente" ¿y eso qué?, la gente tiene que buscar donde está el dinero que se robaron hace 50 años y que se han robado todo el tiempo.



¿De quiénes se trata?



Como dicen: "unos a la bulla y otros a la cabulla". Yo siempre he dicho que los que comenzaron todo ese movimiento fueron los que no se beneficiaron de la situación, que no vendieron o compraron tal producto o que no les dijeron sean intermediarios para comprar tal cosa, aquí todo es por convenciencia eso es lo más triste.



¿Aceptaría un cargo de elección popular?

Bueno yo creo que sí. No lo he pensando pero usted sabe que si voy yo siempre estoy apoyando a la comunidad LGTB, hay que ayudar a la gente pero principalmente la educación y el bienestar del pueblo. No es resolverle todo a la gente, ellos tienen que dar un poco también.

Es hora de ponernos románticos...¿cuál es su situación sentimental en este momento?



Yo siempre les digo Forever Single, siempre soltera ja,ja,ja... estoy solo pero no soltero, tenemos una amistad de colores. A la gente hay que darle libertad y la gente tiene que buscar y siempre digo "el amor es eterno mientras dura" y cuando lo tengo a mi lado lo disfruto, pero cuando se va no sé con quién anda ni con quién está entonces no puedo estar pensando en esas cosas... no me enfermo.



¿Alguna vez le han sido infiel?



Sí, me han sido infiel y a veces uno no entiende. Uno dice "uy como me lo pudieron hacer a mí, yo soy la mejor persona", pero en algo fallé y algo permití.



¿Y usted?



Yo no, yo cuando soy infiel me voy, o sea yo si ando con una persona y me gusta otro yo solo me voy y bye, bye ni siquiera me despido; me voy para el otro lado pero no me gusta estar así mitad y mitad, no. Mejor separarse.



Entonces ¿borrón y cuenta nueva?

Si, borrón y cuenta nueva. Yo pienso que alguien cuando se va para otro lado, se baña en otro baño ya no puede secarse con las toallas de uno, entonces no se puede porque eso me resulta a carnaval.



¿Han marcado su corazón alguna vez?



Sí, claro, pero uno va aprendiendo y cambiando a medida que va creciendo porque yo creo que ese es el fortalecimiento como ser humano.



¿Tiene un crush(amor platónico)?

Claro que sí. Al crush de mi vida no le he cambiado desde los años 80, que tengo uso de razón y decisión.



¿Quién es su crush?

Es una estrella de cine que siempre lo he amado desde que lo conocí: Tom Cruise, no existe un hombre como él... me encanta.



¿Y tiene un crush catracho?



Sí, he tengo mis caídas como dicen... me gusta alguien ahí, pero es casado. No me gustaría decir el nombre, pero yo creo que todo mundo lo sabe.



Estamos entre chismosos ¿nos puede dar una pista al menos?



Una pista... es dirigente deportivo azul, es árabe hondureño y es el papá de una influencer que sale en las redes... por ahí va ¿se lo dejo de tarea o le digo el nombre?

DE INTERÉS: Milagro Flores: "Después de la cirugía empecé a llorar... me quería morir"



Dígalo de un solo

Él ya sabe, siempre me ha gustado... me gusta Pedro Atala.

Hablemos un poco de gastronomía...

¿Cuál es el maridaje perfecto en una cena especial con Miguel Caballero Leiva?

Si voy a invitar a mi chavo a mi me encanta el arroz, el risotto yo aprendí a hacer una receta italiana que le puse Risotto Micaleiva, es casi vegano. Lleva queso, huevos, bastantes hojas aromáticas, no lleva carne... me encanta para una cena que va a ser larga y agitada. Lo combino con un vino tinto. Y de postre una cococada porque dan más energías y levantan más el espíritu.

¿Sabe hacer patillos afrodisíacos?

Sí, hay uno que es carne molida con espinaca y bastante ajo. Antes lo prohibían a las adolescentes porque sino iban a andar buscando con quién.

¿Usted lo ha probado alguna vez?

Claro que sí. Lo probé bien chavo, quien me lo dio me dijo: '¡cuidado! que vas a andar buscando... y el primero que agarres se te fue'.

¿Y funcionó?

Claro que sí, la espinaca es fabulosa y el ajo con la carne también imagínese. Lo hago como albóndiga medio asada por si lo quiere hacer algo más saludable o con salsita de tomate.



¿Prefiere compartir la receta o invitar a alguien a degustarla?



No, lo que quiero que vea es el final. Jamás entrego todos los pasos y siempre hay aquel toque del chef que no se puede decir qué es.



Hablando de toque ¿cuál es el toque que no puede faltar en el armario de una mujer moderna?



Siempre digo que little black dress que dicen todos los diseñadores en inglés, el vestido negro básico de cuatro hoyos, sin mangas. Se puede cambiar con accesorios, con tacones, lentejuelas, saquito y lo que quiera y le queda espectacular. También lo puede convertir con algo blanco para un coctel o para la playa sin nada más que sandalias y unos aritos que tengan flores y quedan perfectos.



¿Cuáles son las prendas y accesorios que definen su armario?



Yo soy bien básico me gusta el blanco y negro, pero yo prefiero una camisa blanca porque resuelve y es elegante. Siempre digo: "me dio en el blanco" las camisas blancas resuelven, tanto para los hombres como las mujeres. Es un clásico... con traje negro, con caqui o jeans es espectacular. Por eso para mí la pieza fundamental en el armario de Miguel Caballero Leiva es la camisa blanca.



A su criterio ¿quién es la mejor presentadora de Honduras?



Para mi solo Yadira Bendaña, reunía voz, presencia, conocimiento y belleza, lo que pide la televisión. Yadira Bendaña es una referente de las presentadoras de noticias en Honduras de los últimos 30 años. No he visto ninguna igual que ella.



¿Cuáles son los verdaderos artistas de Honduras?



El artista fabuloso e inolvidable, como Guillermo Anderson ninguno.



¿Y las modelos?



Casi no han impactado porque no han llegado a las pasarelas internacionales, pero han habido sus tiempos. Ileana Zacapa por ejemplo fue una de los años 80 que modeló bastante y salía en revistas. Ligia Vivas, Leslie Paredes es una imagen de ese tipo que la gente la recuerda. Son piezas de temporada ellas.



¿Qué pasa con las actuales?¿no llenan el perfil?



Es que las modelos en Honduras a veces no se la creen y no saben el compromiso, hay muy pocas y para que una modelo sea considerada minimo tiene que medir 1.75, para que sea wow top model original. De las nuevas están Fany Sánchez e Isis Molina, ellas encarnan ese rol. Lany Pastor me gusta también aunque no es una cipota pero es una mujer que se ve muy bien en pasarela y tiene el toque. El problema de los diseñadores hoy en día es que las escogen por ser sus amigas.



¿Se puede ser presentadora, modelo e influencer al mismo tiempo?



Es que la gente considera eso solo porque sale en la tele, pero un influencer impone moda, se pone una ropa y todo el mundo la copia y lo vende. A veces las presentadoras son eso porque despiertan el morbo o porque el dueño de la marca les gusta y tiene intenciones medio oscuras pero no, está muy difícil es en Honduras pero no llenan el target. Hay unas que les pautan y son influencers pero las veo gordas con una ropa que parece que se las escogió el peor enemigo ¡espantosas! ¡terrible!



¿Qué artistas tienen una voz de edición limitada?



Aquí han habido artistas buenos como Guillermo Anderson, Moisés Canelo y otros artistas que quizá no los conocimos como Federico Ramírez, Romeo Iría,s pero son de otras épocas. De los nuevos le apuesto a DJSay, aunque se retiró pero volvió. Menor Menor y Maynor MC, porque han tenido apoyo publicitario y managers para ellos, pero el género no es para que comprobemos que tienen una gran voz porque el trap no necesita tener todos esos recursos.



¿Quién era Miguel Caballero Leiva hace 20 años?



Ya era Miguel Caballero Leiva y había hecho programas de televisión, salía en las crónicas sociales pero mi gran salto definitivo fue con el proyecto Extra. Fue un momento creativo de iluminación, cinco estrellas, radio, telvisión, prensa escrita, website, revista y el sexto que fue la estrella mayor los Premios Extra.



¿Por qué le puso Extra?



Porque era un extra, nadie le dio valor a lo demás. Yo siempre le di un valor más a lo que hacía, mis desfiles, la música, ropa y todo era diferente. Soy un artista de la creación y estuve involucrado en la peluquería, el modelaje, coreografía, actuación, entonces era una síntesis de todo y mi look y todo lo desarrollé asi, ser diferente.



¿Quién es ahora?

Miguel Caballero Leiva siempre es el "El Rey de la Farándula".



Como todo rey, ¿ha pensado en ceder su trono?