Salida de Messi del Barcelona pondría fin a unas de las épocas doradas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La supuesta salida de Lionel Messi del Barcelona, que conforme pasan las horas toma más fuerza, pondría fin a una de las épocas doradas de los culés que comenzó cuando Pep Guardiola se convirtió en entrenador en la temporada 2008-2009.



Víctor Valdés, Puyol, Iniesta y Xavi -más otros que fueron sumando como Piqué y Luis Suárez, son los nombres más prominentes, pero que ya no están -la mayoría- en los hombres de guerra azulgranas que lograron conquistar España y Europa en reiteradas ocasiones, convirtiéndose en la sensación del fútbol mundial.



La no continuidad del argentino en la institución barcelonista representa un golpe para propios y extraños, a tal punto que expertos dicen que todo parte de que, si Messi está bien, el Barca también, pero al parecer ya no habrá más amor mutuo y el divorcio anticipa una dura batalla legal.



"Messi, quédate", pidió el presentador de El Chiringuito TV, Josep Pedrerol al astro argentino en vivo en el programa del martes.



Diez títulos de liga, ocho supercopas de España, seis copas del rey, cuatro champions, tres mundiales de clubes y tres supercopas de UEFA -algunos al mando de Pep Guardiola-, son la muestra de que Barcelona era una máquina de hazañas.



Pero los años han ido pasando, nuevos jugadores han llegado y otros han salido, como Neymar, y consigo también varios técnicos han dejado su huella, lo que ha provocado que el engranaje, la esencia del Barcelona ya no sea la misma como la de hace al menos una década.

A eso hay que añadirle que el Barca últimamente no ha podido estar en semifinales de Champions desde hace mucho. Son años tras años de intentos fallidos para el equipo que no ha logrado mostrarse como un grande en competencias internacionales.



"Yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme solo porque tengo un contrato. Quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar, ser importante y ver que hay un proyecto ganador", dijo en su momento Messi, lo verdadero es que el panorama ha cambiado.



La lápida fue el 2 a 8 histórico del Bayer Múnich sobre Barcelona en cuartos de la pasada Champions, que evidenció la frustración y la necesidad de una revolución en el equipo, que desde hace cinco años no gana la Liga de Campeones de Europa. Ha ido de fracaso tras fracaso.



En tanto, el uruguayo Suárez, el tercer goleador histórico del club, tiene sus horas contadas en el equipo porque el técnico holandés Ronald Koeman no cuenta con él para la siguiente campaña, así se lo hizo saber a través una llamada telefónica. Esa situación tampoco le ha agradado para nada a la Pulga.

Contexto

Lo cierto es que Leo Messi comunicó el martes su intención de dejar el Barca a través de un burofax -servicio de fax para el envío de documentos- remitido a los servicios jurídicos del club azulgrana.



El jugador argentino explicó su decisión de activar la cláusula que le permite salir de la entidad azulgrana a final de cada temporada, un término difícil de delimitar ahora mismo y que supondrá un litigio con el Barcelona.



Inicialmente, el capitán barcelonista tenía tiempo para activar la cláusula hasta el 31 de mayo, fecha que se entendía como final de la temporada 2019-2020.



Sin embargo, se ha prolongado hasta el 23 de agosto con la disputa de la Champions. Messi entiende por tanto que queda libre mientras la directiva considera que el plazo caducó el 10 de junio.



El acuerdo del jugador con el club finaliza en junio de 2021 y por tanto podría haber negociado su salida a partir de enero próximo después que paralizara las negociaciones para renovar un contrato firmado en 2017 y que contempla una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.



Fue en 2017 cuando Messi decidió incluir la posibilidad de escape al final de cada temporada.

Posibles destinos

Hay varios clubes que estaban a la espera de la decisión de Messi, por ejemplo: Manchester City elaboró hace tiempo un informe fácil de actualizar sobre la viabilidad económica del fichaje del argentino si el jugador decidía abandonar un día el Barcelona. Ambas partes llegaron incluso a conversar en 2013 y 2016 cuando el futbolista dudaba sobre su continuidad en el Camp Nou.



El 10 dio un paso atrás en las dos ocasiones y, desde entonces, el club inglés no ha querido saber nada más de supuestos, condicionado además por la voluntad del entrenador Pep Guardiola y el secretario técnico Txiki Begiristáin, los dos con pasado azulgrana, de no entrar en conflicto con el Barcelona.

También se especula con el interés de Manchester United, el Paris Saint Germain y el Inter. Todos coinciden en cualquier caso en que quien tiene que mover ficha ahora es el argentino después de advertir que se sentía más dentro que fuera del Barca en una conversación con Koeman y comunicar su deseo de abandonar el Camp Nou.



Al capitán no le entusiasmó lo que le esperaba después de entrevistarse con el técnico holandés: sería el líder y encontraría su sitio en el Camp Nou. El espacio, sin embargo, iba a ser distinto porque ha cambiado el orden, las circunstancias y hasta los amigos desde el anuncio de despido de Luis Suárez.



La plantilla está citada para el próximo domingo y Koeman quería aplicar su plan con Messi. El jugador no ha hablado desde Lisboa y su silencio siempre se interpretó más como el anuncio de una declaración de ruptura que de voluntad por alcanzar un acuerdo.

