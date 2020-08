Reactivos para pruebas PCR no llegan a Honduras porque Invest-H no paga

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 1,198 kits de extracción que contienen los reactivos para procesar 192,768 muestras de pruebas PCR, comprados a la empresa coreana Bioneer por un valor de 1,060,224 dólares, unos 26.3 millones de lempiras, no llegan al país por la inoperancia de las nuevas autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).



Cada día, el manejo de la crisis sanitaria producto de la pandemia del covid-19 alcanza otros niveles y de una negligencia inimaginable que a la noche de este lunes ya dejaban 1,683 hondureños muertos e igual número de familias llenas de tristeza y dolor.



“Quiero contarles que hace unos minutos me escribieron que la tía de Berenice murió de covid y sus dos padres están graves por lo mismo”, escribió este fin de semana una persona en un grupo de WhatsApp de una iglesia. Esto es parte de lo que sucede en un país donde las autoridades encargadas de atender la emergencia perdieron el rumbo de su responsabilidad.



Actualmente, el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud (Sesal) se está quedando sin insumos para realizar y aumentar el número de pruebas, mientras eso sucede los 1,198 kits de soluciones comprados a Bioneer no llegan al país porque Invest-H no paga 35,700 dólares correspondientes al envío.



Estos insumos son parte de la orden de compra 030-2020 autorizada el 27 de abril por el Comisionado Especial de Atención a la Emergencia Covid-19, Lisandro Rosales, mediante Oficio No.052-CEAE-COVID19-2020 y ejecutada por el entonces director de Invest-H, Marco Antonio Bográn.

Fiscalía manitiene investigación pero todavía no judicializa un caso por corrupción vinculado a la crisis sanitaria.



En esta orden se estableció la adquisición de 1,728 kits ExiPrep™ 48 Viral DNA/RNA Kit (96 test) por un valor total de 912,384 dólares, cada uno tenía un precio de 528 dólares. A un costo unitario de 2,112 dólares también se adquirieron 350 kits ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA Kit (384 test) pagándose un total de 739,200 dólares.



La adquisición también incluyó un equipo (aparato) ExiPrep 96 Lite valorada en 42,000 dólares y cuatro equipos ExiPrep 48Dx por un costo total de 216,000 dólares, o sea que por cada uno se pagó 54,000 dólares. En total la orden de compra 030-2020 sumó 1,909,584 dólares que a la tasa de cambio de 24.82 dio un monto de 47,395,874 lempiras.

Sin embargo, al 11 de agosto reciente, Bioneer solo le había entregado a Invest-H 800 de los 1,728 kits ExiPrep™ 48 Viral DNA/RNA Kit (96 test) restándole 928; y de los 350 kits ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA Kit (384 Test) solo había mandado 80 quedando pendiente 270. Sumados dan 1,198 kits y contabilizado su valor resulta la suma de 1,060,224 dólares, equivalente a 26,314,759.68 lempiras.



Como cada kit ExiPrep™ 48 Viral DNA/RNA es de 96 test, entonces en los 928 no traídos el Estado ha dejado de recibir reactivos para procesar 89,088 muestras de pruebas PCR; igual con los kits ExiPrep™ 96 Viral DNA/RNA de 384 Test, en los 270 no recepcionados se pierde la solución química para 103,680 pruebas. Entre ambos tipos de kits, el país ha dejado de recibir reactivos para 192,768 pruebas.



Según fuentes confiables, esta gigantesca cantidad de insumos que ya está pagada no ha sido traído al país porque Invest-H no cancela el costo del envío que es de 35,700 dólares, argumentando que ya no tiene dinero. Esta situación sucede mientras el Laboratorio Nacional de Virología ya no cuenta con hisopados ni reactivos para continuar realizando pruebas.

Otro problema con la compra 030-2020 es que tres de las cuatro máquinas ExiPrep 48Dx que fueron adquiridas y entregadas al Laboratorio Nacional de Virología no funcionan y la cuarta fue cambiada el 24 de julio reciente. Ahora las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) le están pidiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores que gestione ante el proveedor que las tres máquinas ExiPrep 48Dx sean cambiadas por equipos ExiPrep 96 Lite.



Ante esta situación, EL HERALDO llamó a los interventores de Invest-H, al militar retirado José Ernesto Leva y a Gustavo Boquín, pero no respondieron. Ante su enmudecimiento se llamó también a la nueva relacionadora pública Laura Andino, quien tampoco contestó.

Igualmente se buscó la versión de Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Sesal, pero igualmente no respondió. El silencio de estos funcionarios contrasta bruscamente con la “Honduras transparente”, con la “Honduras humana” y con “la Honduras con hechos” que recientemente proclamó el presidente Juan Orlando Hernández.



EL HERALDO también a través de un correo electrónico buscó la versión de Matthew Kim, quien en una de las órdenes de compra a Bioneer aparece como representante de esta empresa, sin embargo, él tampoco contestó.

Caridad

Frente a la falta de insumos para atender la pandemia del coronavirus, el personal médico ha llevado adelante la lucha de salvamento de vidas gracias a la generosidad de la comunidad internacional y a la buena voluntad de empresas y personas hondureñas que han donado materiales de bioseguridad, test, camas y ventiladores pulmonares mecánicos.



El médico hondureño Plutarco Castellanos, radicado en Estados Unidos, le donó a Salud 34 ventiladores pulmonares, mientras que otros 210 los facilitó el gobierno estadounidense. Todos estos aparatos vinieron completos y listos para utilizarse, contrario a 130 que compró la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) que ninguno ha servido.

Igualmente, la empresa Bioneer (proveedora) le donó a la Sesal dos máquinas ExiPrep 96 Lite para el procesamiento de las muestras de las pruebas PCR. También muchos hondureños y varias empresas han realizado donativos de equipos hospitalarios y materiales de bioseguridad para que el personal sanitario trabaje de manera segura.



Asimismo, la República de Corea del Sur, en junio reciente, le facilitó a Honduras en calidad de asistencia humanitaria para la lucha contra el covid-19 un total de 180,000 mascarillas KF94 y 109 kits de diagnóstico PowerChek™ 2019-nCoV Real-time PCR que contenían

10,900 pruebas.



Para los próximos días también tiene contemplada una segunda donación valorada en el mismo monto anterior, pero esta vez, por solicitud de la Secretaría de Salud, consistirá en tres máquinas con capacidad cada una para procesar 96 pruebas PCR y un lote de 121 kits de extracción que podría sobrepasar la cantidad de pruebas anteriores.



Tras conocer que la República de Corea enviará a Honduras esta ayuda, Salud, a través de la vía diplomática buscó que el gobierno coreano traiga los 1,198 kits de extracción que Invest-H no ha recibido por no pagar el envío, sin embargo, la respuesta de la diplomacia del país asiático es que eso no se podía.

El derroche de dinero en la crisis sanitaria no se refleja en la realización de pruebas.