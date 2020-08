"Agradezco las oportunidades de crecimiento": la carta de renuncia de Messi al Barça

BARCELONA, ESPAÑA.- En el Barcelona se anunciaron "cambios drásticos" tras la derrota histórica que sufrió el equipo frente al Bayern Múnich y con la que eliminado de la Champions League el pasado 14 de agosto.



Sin embargo, nadie se esperaba la salida de Lionel Messi, el emblemático jugador de 33 años que le dio tantas victorias al azulgrana.



La noticia de la posible dimisión del capitán del Barcelona se dio a conocer en horas de la mañana, y en los últimos minutos se filtró el documento con el que presuntamente el atacante argentino intenta poner fin a su relación contractual con el equipo.

+Los mejores futbolistas del mundo tienen los pies más feos

VEA: En Argentina culpan al entrenador Koeman por el portazo de Messi al Barca



Fue a través de burofax que llegó la misiva a los directivos del Barcelona. "Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad”, comienza diciendo el escrito.



El artículo al que él hace alusión es el mismo que utilizó Andrés Iniesta para terminar su contrato antes de lo establecido y poder marcharse a Japón, sin embargo, en el caso de Messi hay una complicación.

ADEMÁS: Luis Suárez reacciona a mensaje que Puyol le dedicó a Messi



De acuerdo a la directiva del equipo, Lionel Messi perdió la oportunidad de acudir a esa opción luego de que el pasado 10 de junio se venciera el tiempo estipulado para hacerlo, por lo que debería quedarse con el Barça, al menos, hasta el 30 de junio de 2021.



En caso contrario, deberá pagar 700 millones de euros, según lo pactado en su contrato.



Sin embargo, la defensa legal del argentino sostiene que esta temporada fue diferente debido a la pandemia, por lo que si la actividad deportiva tuvo que extenderse, también el periodo para usar su cláusula debería hacerlo.



Finalmente, la carta de Messi culmina dando las gracias al equipo por todo el tiempo destacó entre sus filas.

+Los referentes marginados por Koeman en su carrera como entrenador

LE PUEDE INTERESAR: Messi Coquetea con el Manchester City y ya lo sigue en redes sociales



"Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (fragmento tapado) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, concluyó.