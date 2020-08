Salvador Nasralla asegura que su candidatura fue una trampa

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las relaciones entre el excandidato presidencial Salvador Nasralla y el partido Libre se distanciaron aún más cuando el presentador de televisión aseguró que en la pasada contienda fue víctima de una trampa.

El haber aceptado la candidatura presidencial de la Alianza de Oposición “fue una trampa entre Juan Orlando Hernández y Libre para que yo me uniera a ellos y les levantara el partido, pero no me voy a volver a prestar a eso”, dijo.

Sus palabras fueron rápidamente contestadas en su cuenta de Twitter por el dirigente de Libre, Amable de Jesús Hernández, alcalde de Colinas, Santa Bárbara. “¿Pensará el bipolar que todo mundo se le va a poner de rodillas para que sea el ungido? ¿Estará soñando que el Partido Liberal lo va a llevar de candidato? Pobre estuche de maquillaje. Eso solo lo hizo Libre y nos tragamos ese purgante por disciplina partidaria, pero quedamos curados”.

Nasralla y los demás dirigentes de oposición Luis Zelaya y Romeo Vásquez emitieron un comunicado donde exigen reglas claras y que se cumpla el cronograma electoral.