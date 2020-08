Aún incierto el regreso a las aulas en las escuelas de la capital

El Heraldorommel.roque@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La posibilidad de que los alumnos regresen a sus centros educativos en los 98 días restantes del año escolar, hasta el momento, es lejana.



Al menos así lo confirma la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán para las 2,149 instituciones gubernamentales.



En cuanto a los 832 centros privados, existe un estudio para analizar si es factible retomar la modalidad presencial en una minoría de ellos.



“Para los públicos no hay retorno, para los privados se prepara un proyecto, pero no es algo concreto. Se está analizando si tienen la capacidad para eso y ver si pueden ofrecer la seguridad para los jóvenes”, reveló Mario Quezada, titular de la Departamental.



El abogado detalló que tienen varias semanas realizando el estudio y podrían dar un veredicto la próxima semana.



Hay que destacar que, la matrícula de 2020 en Francisco Morazán fue de 344,072 estudiantes. 246,082 en centros gubernamentales y 97,990 en centros privados.

Sin retorno

Carlos Sabillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), detalló que lo que algunos centros intentan es conseguir salvoconductos para que los profesores puedan movilizarse.



El objetivo es que los docentes con problemas de conectividad puedan llegar hasta los centros educativos para utilizar las aulas y logística (internet) e impartir las clases virtuales.



“Los hemos instruido para que hagan esa gestión, pero que alumnos lleguen, eso será hasta que Sinager lo autorice y eso está en los cuernos de la luna”, expresó.



El dirigente estimó que por lo menos hasta diciembre e inicio de 2021 seguirá la modalidad de clases no presenciales.



“Algunas escuelas hicieron planes de bioseguridad y eran millones de lempiras en inversión, aunque hagan esa inversión, con el primer caso positivo que aparezca vuelven a cerrar, lo mejor es invertir en tecnología y buenas plataformas de enseñanza”, recomendó.



En cuanto a los centros bilingües con calendario anglosajón (agosto-mayo), estimó que las que iniciaron la semana anterior sus clases y las que iniciarán, lo harán bajo la misma modalidad de educación a través de plataformas virtuales.



René Mauricio Cruz, director del Instituto San Francisco, explicó que aunque a inicios de la pandemia la Secretaría de Educación los mantuvo “con la inquietud” de un regreso presencial, todo se aclaró el 7 de julio con la publicación del acuerdo 277-SE-2020.



En el documento se detalla la nueva modalidad de evaluación no presencial y virtual.



“Para 2021 en caso de que se nos permita regresar, implementaremos un híbrido entre el uso de nuestra plataforma y llevar estudiantes por grupos y bajo el protocolo que a lo interno estamos trabajando”, mencionó.



Sobre el tema, el dirigente del Coprumh, Daniel Esponda, avizoró que “para este año no habrá retorno”.



Explicó que para que los estudiantes regresen a sus aulas se necesita una vacuna contra el covid-19 avalada por la comunidad científica internacional, un tratamiento eficaz y que existan condiciones de bioseguridad.



“Esos tres puntos son para todos los centros educativos, sin embargo, en los públicos ni siquiera agua potable tenemos”, alertó.



Hace dos semanas entró en vigencia la ley que busca garantizar clases virtuales a los estudiantes de escuelas públicas.



La ley dice que las compañías de internet y datos faciliten acceso a estudiantes de escuelas públicas a la plataforma de la Secretaría de Educación.