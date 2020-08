Usain Bolt en cuarentena por covid-19 tras celebrar su cumpleaños

KINGSTON, JAMAICA.- El legendario velocista jamaicano Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, dijo este lunes que está en cuarentena a la espera de tener resultados de una prueba de coronavirus.



"Me hice una prueba el sábado para irme (de la isla) porque tengo trabajo. Estoy tratando de ser responsable así que me voy a quedar y estar seguro", dijo Bolt en un vídeo subido a su cuenta de Twitter.



"No tengo síntomas, me voy poner en cuarentena y esperaré a la confirmación para ver cuál es el protocolo", afirmó. "Esto solo es para que la gente lo sepa".





Bolt, plusmarquista mundial de 100 y 200 metros, dijo que grabó el vídeo al ver en redes sociales reportes de que había dado positivo por covid-19.



Medios de Jamaica publicaron este lunes que Bolt dio positivo en un examen de coronavirus después de celebrar el viernes su 34º cumpleaños con una gran fiesta a la que acudieron deportistas, artistas y otras celebridades.



Jamaica, con unos 2.7 millones de habitantes, ha registrado poco más de 1,500 casos de coronavirus con 16 fallecimientos, según el recuento de la universidad Johns Hopkins.