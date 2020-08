Verónica Castro rompió el silencio y defendió a Cristian: "Cállense ya"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Verónica Castro salió a la defensa de su hijo Cristian, a quien han señalado de golpearla y maltratarla física y verbalmente en varias ocasiones.



Durante una entrevista con Janett Arceo, Verónica aseguró que le duele ver cómo implican a su hijo en este tipo de polémicas.

“El pez muere por su boca, no hablemos, si no tienes nada bueno que decir y dices puras pendejadas, mejor no digas nada. La gente si no tiene cosas buenas que decir mejor que no diga nada y la otra, que se busquen una vida porque parece que no tienen vida, qué no tendrá nada que hacer la gente, yo tengo muchas cosas que hacer... Cállense ya, si no saben no hablen, no tiene caso”, dijo.



La cantante y actriz mexicana además aseguró sentirse mal por estas declaraciones. "Sí duele bastante, sí me duele que lo estén molestando, a quién no le va a doler que le toquen a sus hijos y más diciendo tantas mentiras y hablando de tantas cosas ilógicas”.

“Yo digo que Dios bendiga a mi hijo toda la vida y que también que bendiga a estas gentes que tienen la boca tan sucia; hablando de bocas, hay que taparse la boca porque aunque no tengas coronavirus y aunque no te vayas a infectar puedes infectar a los demás, hay que usar tapabocas”, añadió.



Verónica, sin mencionar los nombres de Yolanda Andrade y Gabriela Bo, reprochó los malos comentarios.



Y es que Andrade aseguró que Cristian golpeó de manera tan brutal a Verónica y que incluso la mandó al hospital, mientras que Gabriela contó oscuros detalles de su matrimonio, como el hecho de que Castro era muy violento, infiel y tomaba leche en biberón.

