"Mi vida se volvió una pesadilla": joven de 19 años desmiente haber sido pareja de Evo Morales

LA PAZ, BOLIVIA.- Un nuevo elemento sale a relucir en torno a la denuncia hecha en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, cuando el pasado jueves se le acusó formalmente de haber mantenido una relación amorosa con una menor de edad.



El gobierno de turno, dirigido por Jeanine Áñez, dio a conocer que Morales presuntamente había tenido una relación secreta con una menor desde que esta tenía 14 años, por lo que se abrió un proceso en su contra por delitos de estupro, trata y tráfico de personas.

VEA: Evo Morales en polémica por supuesta relación amorosa con una menor

Escándalo

El posible vínculo amoroso fue descubierto, según las autoridades de Bolivia, cuando el 6 de julio unos jóvenes fueron detenidos mientras se conducían en un vehículo estatal en Cochabamba, el cual había sido reportado como robado.



Entre los detenidos estaba una chica de 19 años -la supuesta pareja de Morales-, quien según el reporte tenía en su teléfono celular mensajes, videos y fotografías que la vinculaban con el exmandatario.



El reporte policial establece que la joven que ha sido identificada únicamente como Noemí M.C habría acompañado a Morales a partidos de fútbol y viajes en el lapso de cinco años desde el inicio de la relación y además había viajado a México y Argentina, países donde ha vivido el líder socialista desde su exilio en noviembre de 2019.

ADEMÁS: Fiscalía Boliviana ordena captura al expresidente Evo Morales

Amenazas y miedo

Tras la polémica y la apertura de la investigación, la joven supuestamente escribió una carta dirigida a la defensora interna del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, en la que le explica que "desde el 6 de julio mi vida es una pesadilla".



La joven aduce que ha sido objeto de acoso por parte de policías y hasta por parte del Ministerio de Gobierno, la prensa y por desconocidos en redes sociales.



"Eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían: 'di que eres chica de Evo, que viajaste a México y Argentina'", sostuvo la joven.



La fémina además denunció que expusieron su privacidad, dignidad e integridad como mujer por lo que acudir a la funcionaria fue una decisión que tomó tras sufrir una "situación muy delicada psicológica y emocionalmente".

VEA TAMBIÉN: Evo Morales planifica campaña electoral de Bolivia desde Argentina



En la supuesta carta redactada por la joven y que fue difundida por el medio de comunicación Página Siete, también niega haber sido capturada a bordo de un vehículo estatal, ya que asegura que esa noche ella y su familia se encontraban cenando en su vivienda, desde donde junto a sus hermanas fueron sacadas por la fuerza y detenidas sin orden de captura y sin explicaciones.



Además, revela que una de sus hermanas fue brutalmente golpeada en una de sus rodillas, mientras que otra de sus hermanas habría sido trasladada a un centro penal acusada de sedición y terrorismo.



Tras varias horas detenida "arbitrariamente" la joven y su hermana agredida fueron liberadas, por lo que permanecieron varios días en su hogar con miedo a salir a pesar de las lesiones física que su pariente aún presentaba en su extremidad.

LE PUEDE INTERESAR: Presidenta de Bolivia anuncia inminente orden de aprehensión contra Evo



Fue el domingo 12 de julio cuando según ella, fueron a buscar a su abuela para que revisara la rodilla de su hermana, lugar hasta el que fueron seguidas por policías que les quitaron sus teléfonos y las volvieron a encarcelar, donde además fueron desnudadas y revisadas.

Luego de ser liberada, según la joven, fue cuando comenzó el bombardeo de amenazas para que diga que sostuvo una relación con el exjefe de Estado, este último ha dicho que no hablará sobre el tema, pues lo considera "una guerra sucia del gobierno de facto".

Morales, de 60 años de edad, enfrenta también acusaciones de haber gestado un supuesto fraude en las elecciones de su país, lo cual generó una ola de oposición y protestas que acabaron por sacarlo del poder en noviembre pasado.