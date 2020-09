Nicolás Maduro: "No me temblará el pulso cuando ordenen arresto de Guaidó"

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que no le "temblará el pulso" para arrestar al jefe parlamentario Juan Guaidó cuando la justicia venezolana así lo determine.



"El día que la fiscalía y los tribunales ordenen su detención no me temblará el pulso como jefe de Estado para cumplir las órdenes del poder judicial y del Ministerio Público", dijo Maduro en una entrevista transmitida por la televisión gubernamental.



Como presidente de la Asamblea Nacional -único poder en manos de la oposición- Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019 luego que el legislativo declarara la "usurpación" de Maduro en el cargo tras reelegirse en cuestionados comicios en mayo de 2018.



Desde entonces, la justicia venezolana, acusada de servir a Maduro, abrió múltiples procesos contra Guaidó pero el líder opositor de 37 años no fue detenido.

VEA: La Unión Europea no enviará observadores a elección de Venezuela



Preguntado sobre por qué Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, aún no ha sido detenido, Maduro respondió que serán la fiscalía y los tribunales los encargados de ordenar su arresto.



"El tiempo de Dios es perfecto, esperemos el tiempo de Dios", respondió el mandatario socialista.



El mandato de Guaidó en el Parlamento -único poder en manos de la oposición- vence en enero de 2021 tras las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, boicoteadas por una treintena de partidos opositores que tildan el proceso como un "fraude".

+Masacres en Colombia dejan 33 muertos en 11 días



Sin embargo, Elliott Abrams, principal diplomático de la administración de Donald Trump para asuntos venezolanos, declaró el pasado 4 de agosto que Washington confía en que países clave continúen reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela, aunque quede al margen de las parlamentarias.



En la práctica, Guaidó no ha logrado quebrar el gobierno de Maduro, quien ejerce el control territorial e institucional del país petrolero sumido en seis años de recesión y la inflación más alta del mundo.