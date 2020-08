Covid-19 en Centroamérica: altas cifras, luchas de poder y economías laceradas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Centroamérica es una de las regiones más afectadas por el covid-19 en el mundo. El corazón de América reporta hasta este domingo 269,959 casos del virus desde que la crisis comenzó hace aproximadamente cinco meses.



Panamá es evidentemente el país más afectado de la zona, con 85,480 casos, aunque según las cifras de Salud, 60,528 han vencido a la enfermedad convirtiéndolo también en el país con más recuperados.



El segundo con más casos es Guatemala, donde los contagios crecen velozmente. En los últimos 15 días, 11,667 personas fueron confirmadas con la enfermedad viral y tan solo en las últimas horas se sumaron otros 915 casos, haciendo un total de 67,856 contagios.

En cifras de contagios, Honduras ocupa el tercer lugar, con 53,983 casos totales. El país cinco estrellas confirmó en las últimas horas 602 nuevos casos, teniendo un margen de entre 250 y 800 reportados diariamente desde el inicio de agosto.



Este registro diario obedece, según los expertos, a una reducción en las pruebas practicadas en los hospitales y centros de triajes. Las autoridades de Salud dijeron que la meta era realizar 2,000 pruebas o más cada día, sin embargo, últimamente se han hecho menos de 1,500 en los mejores días.



A eso se suman las denuncias de falta de reactivos y la mora de más de tres semanas en los resultados de las pruebas que deben ser analizadas por el Laboratorio Nacional de Virología.

Las capitales son las más afectadas

En la región centroamericana, el mayor índice de contagios se concentra en las principales ciudades.



Costa Rica, el cuarto país más afectado, es el mejor ejemplo: tan solo en la ciudad de San José se concentran 13,171 casos de covid-19, de los 33,084 contagios a nivel nacional.



Situaciones similares ocurren en las demás capitales y ciudades con importancia productiva de los países de la región.

Una mujer camina por un mercado de Nicaragua, país donde nunca se restringió el comercio, ni la movilidad

Cerca de 7,301 centroamericanos han fallecido de covid-19

La letalidad no ha dado tregua a los centroamericanos, Guatemala es el país con más muertes causadas por el virus, con 2,632 decesos, seguido por Panamá y Honduras con 1,878 y 1,643 respectivamente.



Aún así, a pesar de la cercanía territorial y la similitud en la aplicación de medidas de prevención -en la mayoría de los casos-, hay algunos países que reportan menos de 500 muertes desde que inició la pandemia, situándose incluso en los últimos lugares de todo el continente.



Ese es el caso de Costa Rica, donde solamente se registran 348 defunciones, o en Nicaragua, donde 133 personas murieron, una cifra aunque baja en comparación con sus vecinos, se queda grande comparada con Belice, donde seis personas han muerto.

Medidas y restricciones

Siendo Guatemala el país con más defunciones y con un creciente reporte de casos diarios, el gobierno de Alejandro Giammattei se vio obligado a actualizar su mapa epidemiológico, incluyendo el número de municipios en alerta roja.



La alerta que se actualiza cada 15 días, se posa sobre 37 nuevas zonas, aumentando a 206 municipios duramente afectados por el brote.



En el país se mantiene vigente el toque de queda que se extiende desde las 9:00 p.m hasta las 4:00 a.m, tiempo en el que solo el personal autorizado puede desplazarse.



En las zonas de mediana y poca afectación, el transporte público opera a medio vapor, con el 50 por ciento de su capacidad. Todos los operarios del transporte deben haber recibido un permiso por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Comunicaciones.



Por otra parte, se ha prohibido la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 7:00 p.m hasta las 5:00 a.m.



Los actos permitidos dentro de las iglesias son los matrimonios y bautizos, los cuales deberán realizarse en un tiempo menor a 30 minutos y no con más de 10 personas.



Las empresas autorizadas para operar deberán hacerlo bajo el modelo de entrega a domicilio preferiblemente y en los casos excepcionales permitir solo un reducido número de clientes en los espacios.

Las empresas del sector público y privado deben mantener una distancia entre sus empleados de cuatro metros como mínimo. Las oficinas del sector público operan de 7:00 a.m a 3:00 p.m y el sector privado de 9:00 a.m a 5:00 p.m.



El uso de mascarilla es obligatorio en todos los espacios y el incumplimiento a esta medida puede conducir a una multa de hasta 150,000 quetzales.

Se permite únicamente la apertura de fronteras a misiones de salud o diplomáticas, debidamente acreditadas, vuelos humanitarios y viajeros excepcionales, aunque se planifica apertura a vuelos comerciales para las primeras semanas de septiembre.



Honduras

En Honduras desde el pasado 28 de julio se retomó el plan de reapertura inteligente de la economía, el cual había sido suspendido luego de un intento fallido el 8 de junio.



El proyecto implica la apertura gradual de negocios autorizados, instituciones públicas, el sector transporte y los vuelos comerciales.



Actualmente, aunque el país permanece en toque de queda desde las 8:00 p.m hasta las 6:00 am. Durante el día pueden circular las personas de acuerdo al último dígito de sus documentos de identificación.

Una reducción reportada por las autoridades en las hospitalizaciones y en los contagios ha dado lugar a la extensión de la circulación los fines de semana, siempre limitada a la terminación de la cédula de identidad, pasaporte o carné de residencia.



Una pequeña cantidad de aerolíneas han retomado actividades y algunas ciudades ya cuentan con servicios de autobuses y taxis; se espera que en los próximos días se pueda habilitar una mayor cantidad de unidades.



Tras cinco meses de paralización, el sector turismo también se ha reactivado en las últimas horas, los vacacionistas deberán portar las medidas de bioseguridad y tramitar un salvoconducto turístico.



El Salvador



En El Salvador, además de la lucha de toda la población contra el coronavirus, existe una lucha de poderes que ha dificultado la toma de decisiones sobre el rumbo que el pulgarcito de América debe seguir para su reactivación económica.



Por un lado, el Poder Ejecutivo, bajo el mando del presidente Nayib Bukele, se había mantenido firme en su postura de mantener el confinamiento, sin embargo, desde el pasado 15, ante la oposición de varios sectores, se tomó la decisión de implementar una reapertura gradual de la economía, la cual también fracasó.

Tras varios días de tensión entre el mandatario, algunos miembros del Congreso y los integrantes de la Sala de lo Constitucional, finalmente, y luego de una primera fase de reapertura muy cuestionada, este lunes 24 de agosto se prevé una reapertura total de todos los sectores.



Sin legislación vigente que prohíba el desarrollo de actividades económicas y comerciales durante la pandemia, queda a decisión de los empresarios y la población en general la apertura de los comercios y el cumplimiento de medidas para protegerse.

El número de municipios afectados por el covid-19 aumentó en los últimos días.





Nicaragua



Nicaragua ha sido fuertemente criticada por el manejo de la pandemia, y es que desde que se reportaron los primeros casos, las actividades se han desarrollado con normalidad.



En el país centroamericano las clases no se han detenido, los comercios han operado con horarios normales y el transporte también se desarrolla con normalidad.



Entre las pocas medidas se encuentran la recomendación del uso de mascarilla y desinfectantes y la falta de vuelos -en su mayoría porque las aerolíneas no estaban funcionando y no por una decisión gubernamental-. En ese sentido, ya se encuentran funcionando vuelos internacionales, desde hace algunos días, en los que se han implementado medidas de prevención y protocolos de bioseguridad.

Costa Rica



En las zonas de mediana y menor afectación, el transporte público opera de manera regular, tomando las medidas de bioseguridad y sin transportar personas de pie.



La movilidad está permitida desde las 5:00 a.m hasta las 9:00 p.m de lunes a viernes y los fines de semana de 5:00 a.m hasta las 7:00 p.m.



Los aeropuertos ya fueron habilitados para viajes internacionales desde el pasado 1 de agosto.



Las actividades como conciertos, espectáculos públicos, ferias, eventos deportivos, entre otras de grandes aglomeraciones continúan prohibidas.

Un militar toma la temperatura de una ciudadana en Panamá, donde muchas actividades aún continúan prohibidas.





Panamá



A partir de este lunes 24 de agosto, Panamá suspenderá el toque de queda que solo permitía la movilidad de personas durante dos horas.



La decisión ocurre luego de que la semana anterior se decidiera abrir negocios como las barberías y salones de belleza, venta de vehículos y otros que tenían cinco meses sin operar. Estos operarán a un 50% de su capacidad.



Panamá también habilitó su Aeropuerto Internacional Tocumén desde el 1 de agosto, para vuelos humanitarios y desde el 21 de agosto sus terminales aéreas para vuelos procedentes de países en donde la pandemia "esté controlada".



También se prevé la apertura gradual de librerías y negocios de bienes raíces, proyectos de construcción y flexibilizar la salida de personas los fines de semana, incluyendo niños acompañados de adultos y reactivación de deportes.

Belice



Con su bajo registro de casos (668) y muertes, Belice abrió sus fronteras desde el 15 de agosto.



El plan incluye cinco fases de reapertura y ha creado un protocolo operativo para restaurantes, hoteles y centros turísticos.