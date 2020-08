Revelan primer teaser de Batman protagonizado por Robert Pattinson

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las primeras imágenes de Robert Pattinson interpretando a Batman salieron a la luz y están dando de qué hablar.



El director del nuevo film, Matt Reeves, fue el encargado de anunciar el primer avance de la película que no hablará de los inicios de Bruce Wayne sino que lo mostrará ya como Batman, un héroe de Ciudad Gótica.



El video de poco más de dos minutos muestra a Pattinson luciendo el famoso traje y solo se le escucha decir "Soy la venganza". El video estuvo acompañado de la canción Something in the way de Nirvana, lo que emocionó aún más a los fanáticos de DC Comics.



Por otro lado, el director dejó ver su admiración por el exprotagonista de Crepúsculo. "Es un actor increíble", dijo Reeves sobre Pattinson.

"Es como un camaleón (...) Y tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora", expresó.



El cineasta también explicó que la historia reflejará un Bruce Wayne ya como Bataman, "cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe" desde una perspectiva más humana.



En la producción también participan Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell y Andy Serkis.