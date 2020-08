Reinaldo Sánchez reconoce indignación por actos de corrupción

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Reinaldo Sánchez, reconoció que existe un cansancio entre la población debido a tantas promesas incumplidas y por los diversos actos de corrupción.

“Todo aquel que haya tomado un centavo, pues, deberá parar en la cárcel, y si no, entonces, que se vaya a podrir en lo más profundo del infierno”, fustigó Sánchez.

Aseveró que “el cansancio de la sociedad no solamente es por lo que ha sucedido en el actual gobierno, es por el acumulo y por toda la represa de promesas incumplidas, de actos de corrupción, temas que se han quedado en la impunidad y gente que no fue condenada, y el pueblo ya no aguanta”.

El funcionario propuso un pacto por Honduras que incluya a todos los sectores, pero según Sánchez “en medio de todo esto, no se escucha una propuesta verdadera que le permita al país tener la mirada con esperanza y decir aquí está el liderazgo que se necesita, independientemente del partido político”.

Recordó que ningún partido tiene inmunidad y el pueblo ya se cansó de todos esos actos que a lo largo del tiempo se han quedado en la impunidad.

