Maluma se sincera con fans y confiesa qué pasa con Neymar y su exnovia

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Maluma reapareció en su cuenta de Instagram tras cerrarla temporalmente. El colombiano aprovechó el momento para desmentir los rumores sobre una posible rivalidad con el jugador Neymar, quien actualmente tiene una relación sentimental con su ex.

En cantante respondió varias preguntas polémicas, entre ellas, en qué se inspiró para escribir la canción Hawái, cuya letra se rumoró estaba pensada para su expareja Natalia Barulich.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo... me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande... terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó Maluma.

Polémica con Neymar

En las redes sociales se viralizó un video en el que Neymar canta el tema Hawái durante la celebración por su pase a la final de la Champions League.

Al ver el corto, los seguidores de Maluma de inmediato especularon sobre una posible rivalidad por el amor de Natalia Barulich, sin embargo, el intérprete lo negó todo.

“Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, dijo entre risas.

En una segunda pregunta hecha por sus seguidores llegó el tema que todos esperaban, ¿qué pasa con Neymar?

Primero bromeó sobre el tema, pero después recobró la seriedad y dedicó unas palabras muy sinceras hacia el futbolista, su expareja y hasta agradeció que usaran su canción para celebrar el triunfo.

“Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido”, aseguró.



“Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí”, finalizó el artista colombiano.