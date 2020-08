Suspenden de su cargo a Leopoldo Crivelli, alcalde de Choloma

CHOLOMA, HONDURAS.- La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción dictó este viernes auto de formal procesamiento contra el alcalde del municipio de Choloma, Leopoldo Crivelli, acusado por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.



De igual forma, se exige que Crivelli sea suspendido del cargo al frente de la alcaldía del municipio del departamento de Cortés, como una medida cautelar.

Cabe recordar que Crivelli gozaba de sobreseimiento provisional desde hace algunos meses, luego de que en enero del presente año su defensa lograra evadir el auto de formal procesamiento dictado en aquel momento.

El expediente señala una presunta valoración de 7.5 millones de lempiras de un terreno del botadero municipal en Choloma, que tenía un costo de 3 millones de lempiras, de acuerdo al registro de bienes nacionales del Estado.

Según las investigaciones, a través de la comuna se habría adulterado el valor, desembolsando 10 millones de lempiras por la compra.

Reacción

Tras darse a conocer la determinación, el edil se pronunció diciendo que hará uso de las herramientas legales que le asisten para "defenderse y probar su inocencia".



"Tienen que suspenderme del cargo para poderme juzgar, pero me queda el amparo y hay que utilizarlo porque uno tiene el derecho de defenderse", manifestó Crivelli.



"Lo que nosotros hicimos lo hicimos de manera correcta, no ha habido abuso de autoridad, una comisión hizo las negociaciones y como alcalde tuve que pagarlo. No sé porqué me señalan a mí como el único responsable", finalizó.