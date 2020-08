Todo lo que debe saber sobre la construcción del muro fronterizo de Trump

En esta fotografía de archivo del 30 de mayo de 2019, Brian Kolfage, fundador de We Build the Wall Inc. (Construimos el Muro Inc.), ofrece una conferencia de prensa en Sunland Park, Nuevo México, donde se construye una parte de esa obra con recursos privados.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El presidente Donald Trump intenta mantener su prometido muro fronterizo con México a la vista pública durante su campaña de reelección —promocionándolo esta semana durante una visita a Yuma, Arizona—, pero le generó atención indeseada la víspera, cuando el exasesor de la Casa Blanca fue arrestado. Steve Bannon enfrenta cargos de que él y tres cómplices engañaron a donantes para participar en una recaudación de fondos por internet para construir un tramo del muro fronterizo con fondos privados.



Trump se distanció de Bannon al asegurar que no sabía nada del proyecto y nunca lo apoyó. A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre el dónde se encuentra el presidente en torno a su emblemática promesa de campaña:

¿CÓMO VA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO?



El gobierno dice haber construido 392 kilómetros (245 millas) hasta el 17 de julio y se mantiene firme en cumplir el compromiso del presidente de completar 724 kilómetros (450 millas) antes de finalizar el año. A mediados de julio señaló que 531 kilómetros (332 millas) se encontraban en distintas etapas de construcción.



Casi toda la obra durante el gobierno de Trump ha sido para reemplazar barreras antiguas y más bajas con postes de acero de 9,1 metros (30 pies) de alto con relleno de concreto. Las barreras abarcaban 1.053 kilómetros (658 millas) hasta mediados de julio. La cifra representa aproximadamente una tercera parte de la frontera y un cambio menor desde que Trump asumió la presidencia.



Trump dijo reiteradamente durante la campaña que México pagaría el muro, pero eso no ha sucedido. El gobierno afirma que ha recibido unos 5.000 millones de dólares de asignaciones del Congreso. Además, Trump ha utilizado casi 10.000 millones de dólares del Departamento de Defensa para financiar el muro, una acción que a la fecha ha sobrevivido a varias impugnaciones legales.



A principios de este mes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército solicitó a contratistas privados ideas para construir barreras acuáticas con boyas. El Rio Grande (Bravo) separa a Texas de territorio mexicano.



¿QUIÉN CONSTRUYÓ EL MURO FINANCIADO CON RECURSOS PRIVADOS?



Fisher Industries, cuyo director ha defendido enérgicamente el muro fronterizo en presentaciones de televisión, construyó y financió en gran medida los 4,8 kilómetros (3 millas) de barreras de postes promocionadas por el grupo We Build the Wall (Construimos el muro). En 2019, Fisher construyó 800 metros (media milla) de cerca fronteriza con postes de acero en terrenos privados donados en Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.



Fisher, con sede en Dickinson, Dakota del Norte, ha recibido una financiación de alrededor de 2.000 millones de dólares por contratos relacionados con el muro. Un análisis difundido en junio por el Project on Government Oversight (Proyecto para la Supervisión Gubernamental) encontró que Fisher y Barnard Construction Co., con sede en Bozeman, Montana, habían obtenido la vasta mayoría de los contratos del muro.



Fisher anunció su victoria más reciente el 3 de agosto: un contrato por 290 millones de dólares para construir 27,4 kilómetros (17 millas) de barreras en el sector de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL GRUPO LLAMADO WE BUILD THE WALL?



Brian Kolfage fundó We Build the Wall en diciembre de 2019 cuando se debatían los fondos para el muro en el Congreso. El expiloto, que sufrió tres amputaciones por heridas severas en Irak, escribió en una página de GoFundMe que consideraba la frontera sur como una amenaza a la seguridad nacional. “Me rehúso a permitir que nuestro sistema político disfuncional deje a mi familia y mi país vulnerables a un ataque”, apuntó.



Kolfage escribió en su página de internet que planeaba construir 160 kilómetros (100 millas) de cerca de acero de 5,5 metros (18 pies).



Bannon, el exsecretario de Estado de Kansas Kris Kobach y Eric Prince, fundador de la controvertida empresa de seguridad Blackwater, son algunos de los miembros más notables de la organización. El exlanzador de grandes ligas Curt Schilling y el exjefe de policía del condado de Milwaukee, David Alexander Clarke Jr., también forman parte del consejo directivo del grupo.



Para mediados de enero, la cuenta había recaudado 20 millones de dólares (con el objetivo de llegar a 1.000 millones) gracias a 325.000 donantes, algunos de los cuales aportaron incluso 10 dólares. Sin embargo, GoFundMe eventualmente les reembolsó unos 6 millones a algunos de los donantes cuando Kolfage convirtió la campaña de recaudación en una organización oficial sin fines de lucro llamada We Build the Wall Inc.”



El grupo actuó con rapidez. Para mayo de 2019, había superado los obstáculos para comenzar la construcción de 800 metros (media milla) de muro en Sunland Park, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, que colinda con Ciudad Juárez, México.



En enero, el grupo construyó un tramo de barrera de 4,8 kilómetros (3 millas) en terreno privado a sólo 10 metros (35 pies) del Río Grande en el sur de Texas.



En pocos meses, la Comisión Internacional de Límites y Aguas encontró que el muro violaba compromisos del tratado de aguas con México y advirtió que podría agravar las inundaciones en la zona. Las autoridades solicitaron al grupo que hiciera modificaciones al proyecto.



La barrera está mucho más cerca de la orilla del río que otros tramos del muro erigidos por el gobierno, que lo hace a mayor distancia porque Estados Unidos y México han acordado compartir el agua y la electricidad generada por el río. Una construcción de gran envergadura en la llanura aluvial podría cambiar el flujo del agua y perjudicar a las comunidades en ambos lados.



En su carta, la comisión planteó algunas de las mismas conclusiones que los opositores al proyecto al señalar que la instalación de postes a corta distancia del río podría atrapar escombros y desviar el caudal del agua en tal forma que podría agravar las inundaciones durante una tormenta.