La lista de convocados por Luis Enrique para la selección española

MADRID, ESPAÑA.- Para la apertura de la Liga de Naciones 2020-2021, Luis Enrique, de regreso a la selección española desde noviembre, dio su primera lista este miércoles y convocó a la perla del Barcelona Ansu Fati, de 17 años, para jugar contra Alemania y Ucrania en septiembre.



Ansu Fati, ocho goles en 33 partidos contando todas las competiciones esta temporada, fue convocado por primera vez tras haber pasado brevemente por la sub-21.



"Es muy fácil, lo conozco perfectamente y tiene el nivel para jugar con nosotros. Tiene números excelentes, solo Messi tiene un ratio minutos/goles superior en el Barça. Confío en los jóvenes. Además tiene presente, tiene todo para ser un jugador muy importante", señaló en rueda de prensa Luis Enrique sobre el atacante.



El técnico, de regreso al banquillo de la Roja desde el 19 de noviembre pero que no ha dirigido al equipo debido a la pandemia, presentó una lista con muchas novedades, como Sergio Reguilón (Sevilla) , Eric García (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Óscar Rodríguez (Leganés), Adama Traoré (Wolves) y Ferran Torres (Manchester City), que serán internacionales absolutos por primera vez.



Jugadores habituales los últimos años como Jordi Alba (Barcelona) o Saúl Ñíguez (Atlético) no han entrado.



"Hoy es un día feliz para los 24 seleccionados. El mensaje es claro, hubiera convocado a 30 si hubiera podido. Los del PSG (Pablo Sarabia y Ander Herrera) tienen el nivel para entrar, como Ceballos, Jordi Alba, Gerard Moreno... No me entran todos. Los 24 seleccionados son los mejores para mí, es mi decisión", argumentó el técnico.







'La lista es muy apañada'

Fue la primera lista de Luis Enrique desde hace 18 meses -la última había sido el 15 de marzo de 2019-. Entonces el técnico dejó el equipo nacional para cuidar a su hija Xana, fallecida a finales de agosto a los 9 años por un cáncer de huesos.



"Cuando la federación volvió a confiar en mí, fue una felicidad inmensa. Vuelvo a sentirme entrenador, seleccionador, un proyecto que quiero cumplir y cerrarlo", dijo 'Lucho'.



Su plaza la tomó Robert Moreno, su segundo entrenador, antes de que Luis Enrique regresara en noviembre.



España se enfrentará a Alemania el 3 de septiembre en Stuttgart en su entrada en liza en la Liga de Naciones 2020-2021. Tres días después recibirá a Ucrania en el estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid. Ambos duelos se jugarán sin público.



"La lista es muy apañada, responde al objetivo que tenemos, ir a por los puntos. Si la Eurocopa (2021) empezara mañana, estos serían los 24 seleccionados. Me gusta mucho el equipo seleccionado y tengo ganas de empezar a trabajar con ellos", añadió el antiguo preparador del Barcelona.



Suiza completa el grupo 4 de la Liga de Naciones. Las seis jornadas de la fase de grupos se jugarán del 2 de septiembre al 17 de noviembre.

Lista de España para los partidos de septiembre:

Porteros: De Gea, Kepa, Unai Simón



Defensas: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón, Eric García



Centrocampistas: Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Óscar Rodríguez



Delanteros: Rodrigo, Oyarzabal, Adama, Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres