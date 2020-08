Mario Mejía: “Esperaríamos que la población se cuide más y a su familia”

El Heraldoalvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un incremento en los casos positivos de covid-19 puede parar toda la reapertura económica o sus avances a otras fases, por lo que la expectativa es que la población evite los riesgos y se cuide tanto individual como colectivamente.

Así lo destacó el coordinador de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Mario Mejía, en una entrevista concedida a EL HERALDO.

“Lo que esperaríamos es que la población vaya cuidándose más y cuide a su familia. Se va a reflejar al corto tiempo en cuanto a la incidencia diaria de casos y de fallecidos por covid-19”, manifestó. Estas son las interrogantes que respondió en cuanto a la progresión de la reactivación de la economía y los posibles peligros.

¿Cómo debe actuar la población ante el avance de la apertura de la economía?

Es una situación que está en manos de la población y si hay mayores de edad con enfermedades coexistentes en nuestras familias, pues es doble la responsabilidad de que ellos no se enfermen y no estén en alto riesgo de fallecer. Las medidas de prevención siguen siendo las mismas: el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos.

¿Cree que hay cambios en la actitud de las personas frente al coronavirus?

Posiblemente tengan un poco más de conciencia de lo que es el problema, acepten manifestar cuando tienen algunos síntomas y buscar algún tipo de manejo. Lo que esperaríamos es que la población vaya cuidándose más y cuide a su familia.

¿De qué manera está afectando el covid-19 en municipios que no reportaban casos?

En municipios al interior del país el virus está recién llegando y habría que ver cuál es el comportamiento de la población en el área rural, sobre todo cuando la capacidad instalada hospitalaria en esos lugares no es la mejor como sucede en las grandes ciudades del país. Sí se observa una mejoría en cuanto a la tendencia de otros municipios.

¿Qué proyecciones se pueden hacer de la pandemia para los meses venideros?

Proyecciones nosotros no hacemos, los datos en el país no son los mejores, no son muy actualizados; tenemos una mora de confirmación de pruebas. Los datos no son muy robustos en términos de confianza temporal y si no tenemos datos muy actualizados del día a día es muy arriesgado diseñar estimaciones a futuro.

