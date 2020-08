El abogado de Infantino está "seguro" de que habrá un sobreseimiento

LAUSANA, SUIZA.- "Estoy completamente seguro de que habrá un sobreseimiento", opinó este miércoles Jean-Pierre Méan, uno de los abogados de la FIFA encargados del caso de su presidente, Gianni Infantino, bajo un proceso penal en Suiza.



Desde el 30 de julio, Infantino está bajo un proceso penal, al considerar el fiscal federal extraordinario que hay "elementos constitutivos de un comportamiento punible por un encuentro entre el fiscal general Michael Lauber" y el presidente de la FIFA.

Las posibles infracciones esbozadas en el dosier son "incitación al abuso de autoridad", "violación del secreto de función" y "obstaculización de la acción penal".



"No hay nada de malo en reunirse con un fiscal, ni siquiera de manera informal, es completamente habitual y absolutamente nada criminal", opinó en una entrevista con la AFP Méan, abogado en Lausana, especialista en lucha anticorrupción.



El presidente del fútbol mundial, elegido en 2016, "no ha sido convocado. Esperamos que (lo) sea lo antes posible".



El proceso contra Infantino "solo menciona una denuncia anónima. Aún no la hemos visto (...) Tendremos acceso al dosier cuando se escuche a Infantino", explicó el abogado, expresidente en Suiza de la ONG Transparency.

Mientras el proceso penal podría acelerarse, con una probable convocatoria de Infantino por el fiscal Stefan Keller, la justicia interna de la FIFA está bajo presión.



En septiembre de 2015, la Comisión de Ética abrió una investigación en contra de Sepp Blatter, en ese momento presidente de la FIFA, y Michel Platini, por un sospechoso pago del primero al segundo, solo unos días después de la apertura de un proceso penal al suizo. Los dos dirigentes fueron suspendidos temporalmente 90 días, antes de una suspensión definitiva de varios años.



Para el abogado, que acaba de llevar a cabo una evaluación del gobierno de la FIFA, "la Comisión de Ética me parece más independiente, antes eran elegidos por el Consejo, ahora lo son por el Congreso, por lo que es un gran avance".

"Se trata de gente que por su personalidad ciertamente no va a dejarse conducir a una dirección u otra", añadió.