El IHSS adquirió clínicas móviles en contenedores que no llegaron

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Seis de las ocho clínicas móviles que buscaba adquirir el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para atender la emergencia por covid-19 nunca llegaron debido a que el proveedor no cumplió con el contrato.



Para la capital, y sobre todo para la zona norte, las autoridades del Seguro Social mandaron a construir los ocho contenedores, que no son hospitales móviles, sino pequeñas clínicas para detectar casos de covid-19 o que funcionarían como triajes.



El primer contrato fue adjudicado a la empresa Equipo de Construcción S. de R.L. de C.V. (EDCON) el 3 de abril de 2020 para la construcción de una clínica integral de atención al adulto mayor y una para el hospital de especialidades del barrio La Granja.



El monto del contrato fue de 420,000 lempiras, más el flete valorado en 18,000 lempiras, haciendo un total de 438,000 lempiras.



Esta empresa, según el acta de apertura de análisis, ofertó un contenedor de 40 pies en sustitución de dos unidades de contenedores de 20 pies.

La compra se hizo de forma directa bajo la orden número 4500000898, fue emitida el 3 de abril de 2020 para que se comenzaran a construir las unidades móviles.



Mientras que a la empresa Grupo Roka S. de R.L. de C.V. se le adjudicaron seis contenedores para la zona norte, donde se necesitaban con urgencia las instalaciones ya que los casos de covid-19 eran altos.



A Grupo Roka se le encargó un contenedor para la clínica regional de El Progreso, otro para la clínica regional de Villanueva, una para la clínica regional de Choloma, uno para la clínica periférica Tepeaca, otro para la clínica periférica número 1 y uno más para la clínica periférica número 3 en la zona norte.



El pago a esta empresa era de 1,074,000 lempiras, más el flete de 48,000 lempiras, haciendo un total de 1,122,000 lempiras, para poder atender la emergencia.



Según resolución CI-IHSS-RSAS-288/05-03-2020, la última empresa, es decir, Grupo Roka, solicitó el pago de anticipo por lo cual las autoridades recomendaron dárselo justificando que era necesario contar con espacios adecuados de triaje en el menor tiempo posible para hacer frente a la pandemia del covid-19.

Además no se recibieron más ofertas dentro del presupuesto y tiempo límite para presentar ofertas, por lo cual se consideró como prudente adjudicar el proyecto a la empresa Grupo Roka.



Según la orden de compra número 4500000900, la entrega de los contenedores se debía hacer 15 días después de ser aprobada.



No obstante, EL HERALDO comprobó que los últimos seis contenedores nunca llegaron debido a que la empresa contratada no los pudo hacer en tiempo y forma y las autoridades tuvieron que mejorar las instalaciones ya construidas.

Equipamiento

Cada clínica móvil debía estar prevista con aislante térmico en paredes y cielo, con tres lámparas led industriales y sus debidos interruptores, cinco tomacorrientes de 110 voltios y uno de 220 voltios.



Además debería tener una instalación eléctrica completa, un circuito para tres breakers -dos de 110 y uno de 220 voltios-, mientras que el piso debería ser de madera pulida y estar dividido con puertas termo formada.



Las unidades móviles deberían contar con un cubículo de ducha, dos lavabos, sanitario, papel, papelera, toalla, división de tabla yeso, puerta termo formada blanca, un extractor en división y sistema de drenaje.



En el exterior los contenedores tendrían que tener una puerta termo formada metálica blanca, ventana de aluminio blanco y vidrio, un boquete y contramarco para ventana y base para la instalación del contador eléctrico.

Autoridades del IHSS por medio del departamento de Comunicaciones respondieron a EL HERALDO que sí se licitó la construcción de ocho clínicas móviles a dos empresas diferentes, pero solo cumplió la que se comprometió a elaborar dos contenedores.



Según el informe enviado a EL HERALDO, el compromiso era elaborar siete consultorios de 20 pies cada uno y uno de 40 pies.



El precio unitario del consultorio de 20 pies era de 140,000 lempiras y de 40 pies costaría 280,000 lempiras y fueron encargados a la misma empresa, la que cumplió con la entrega.

Mientras que las otras seis clínicas de 20 pies cada una iban a ser pagadas a un precio de 179,000 lempiras cada una, pero nunca llegaron.



En ese sentido, se recibieron únicamente los consultorios móviles correspondientes al Centro de Atención Integral al Adulto Mayor del barrio Abajo y del Hospital de Especialidades de La Granja en Tegucigalpa, el último fue trasladado a la clínica periférica número 2 de la colonia Santa Fe con el propósito de atender a los pacientes con síntomas de covid-19.



Sobre el pago de las unidades móviles informaron que se encuentra en trámite el de los consultorios móviles recibidos. Los que no fueron entregados a tiempo se llevó a cabo el proceso correspondiente y se notificó a la empresa, es decir, que se hizo la cancelación del contrato, según las autoridades.



Al final el impacto de que no llegaran las clínicas móviles no se sintió debido a que ya se tenía planificada realizar la inversión de obras físicas, principalmente en el Hospital Regional del Norte, se justificó.

El proceso se realizó para ampliar la capacidad hospitalaria con 236 camas con oxígeno, así como 21 nuevas camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de ese centro asistencial.



EL HERALDO constató el funcionamiento de los contenedores, pero estaban cerrados, es decir, no se estaba dando ningún tipo de consulta.



El IHSS informó que los dos contenedores que les entregaron si están funcionando y se han enviado a los sitios donde se requiere.



Hasta el momento el IHSS ha hecho compras directas por más de 305 millones de lempiras amparados en la pandemia de covid-19.



Pese a la millonaria inversión y el manejo de los recursos propios que se ha hecho, el IHSS solo ha sido supervisado por la auditoría interna de la institución. Quienes sí han solicitado información de los procesos realizados, según confirmaron las autoridades, son los del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y se han publicado los procesos en el portal de transparencia de la institución.



EL HERALDO consultó a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) si están trabajando en una auditoría en las compras o contrataciones hechas por el IHSS durante la pandemia, pero no respondieron.



Reportes del IHSS establecen que en este momento ha bajado la incidencia de casos de covid-19 a nivel nacional, pero están preparados para cualquier repunte.