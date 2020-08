Hijo de Camilo Sesto preocupa a sus fans por desconcertante transmisión en Instagram

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Camilo Blanes Ornelas, el único hijo del extinto cantante Camilo Blanes, o "Camilo Sesto" como lo conocía su público, ha causado alarma entre sus seguidores debido a una preocupante transmisión en su cuenta de Instagram.



Blanes Ornelas de 36 años, decidió transmitir para interactuar con su público, sin embargo, durante todo el video habló una serie de incoherencias, hubo risas incontrolables y su aspecto lució bastante desmejorado.



"Se me oye pedo, pero no estoy tan mal... Me estoy tomando una gran copa a su favor”, dijo el también cantante en una de las pocas partes audibles de la grabación.

En otro momento avisó que pondría en espera la transmisión ya que iría a hacerse un cigarrillo, mientras sus seguidores no paraban de escribir mensajes como "Camilo, por favor basta, ¿No te importa tu música?", entre otros.



Luego de comer pasta utilizando los dedos y continuar hablando mientras masticaba, el cantante comenzó a llamar a su novia para que también participara en el video, sin embargo, cuando ella le intentó arrebatar el teléfono celular y quitar la transmisión, este reaccionó violento y amenazó con darle un "sopetón".

¿Depresión?

En noviembre de 2019, dos meses después de la muerte de Camilo Sesto, Lourdes Ornelas, madre de "Camilín" había dicho que su hijo "estaba enfermo" y "necesitaba ayuda".



Recientemente, un amigo de la familia dijo durante una entrevista con TV Notas, que el hijo de la estrella de la música del recuerdo estaba atravesando una profunda depresión, la cual había empeorado desde la muerte de su progenitor y que combinada con el alcohol y las drogas estaba llevándolo a una realidad triste.

"Mi padre ya no está, pero como su hijo, solo quiero dar gracias en su nombre. Si le faltó algo a él... perdónenme, suceden emociones dentro de mí que no son fáciles de digerir, he pasado por mucho”, confirmó Camilo Jr en su polémico video.

La fuente también reveló que Blanes Ornelas ha alejado a sus seres queridos de su vida, e incluso los ha acusado de estar interesados en su dinero, el que recibió tras la muerte Camilo Sesto cuando en su testamento le otorgó unos ocho millones de euros, tres propiedades y los derechos sobre su música.



La situación del joven cantante es tal que incluso se dio a conocer que había corrido a su madre de la casa que ambos compartían en España, "cuando ella le pidió que dejara los vicios".



Esa versión fue confirmada por la misma madre de hijo de Camilo Sesto, quien dio una entrevista al programa español Sálvame, donde reveló que tuvo que irse a vivir a otra de las propiedades del artista.



Yo estoy muy pendiente de Camilo. Estoy totalmente pendiente, pero no puedo seguirlo por la calle, tiene 36 años. En México he tomado medidas fuertes, ha estado dos veces ingresado, de cogerlo y meterlo en una camioneta. He estado pendiente cada día, como he estado pendiente de sus discos”, explicó.

Camilo minimizó sus acciones

Tras el bochornoso video en que se le veía desorientado y agresivo, Camilo Blanes Jr accedió a hablar con algunos medios de comunicación, a los que recibió en la entrada de su vivienda y a quienes dijo que se encuentra bien.



Cuando se le consultó por la polémica transmisión, Blanes Ornelas dijo que el video había sido fruto del ocio y del momento y afirmó que intentará seguir dedicándose a la música.

Tras el escándalo que provocó la transmisión, esta fue retirada de su cuenta oficial de Instagram.



