"No estaría aquí si no fuera por el trabajo de su esposo": Trump arremete contra Michelle Obama

'Me pareció un discurso muy divisivo, extremadamente divisivo', respondió Trump a los periodistas que le pidieron opinión sobre las declaraciones de Michelle Obama.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con fuerza este martes a los ataques que la ex primera dama Michelle Obama le lanzó en su discurso ante la convención demócrata, en la que Joe Biden será confirmado como candidato a la Casa Blanca.



La ex primera dama dijo en la noche del lunes que Trump es el presidente "equivocado" para el país y lo describió como un líder divisivo con una absoluta "falta de empatía", que no ha estado a la altura del reto de la pandemia y la crisis económica asociada.



Trump esperó hasta la mañana del martes para responder, lanzándose contra su predecesor Barack Obama y contra Biden, que fue su vicepresidente.

"Por favor que alguien le explique a @MichelleObama que Donald J. Trump no estaría aquí en la bella Casa Blanca, si no fuera por el trabajo hecho por su esposo, Barack Obama", apuntó el mandatario.



Trump -que se vanaglorió de la fortaleza de la economía con índices de desempleo muy bajos hasta el golpe del coronavirus - reiteró que la situación está mejorando rápidamente.





"Mi gobierno y yo creamos la mejor economía de la historia de cualquier país", aseguró el mandatario, pese a que Estados Unidos es el país del mundo más enlutado por el coronavirus, con más de 170,000 fallecidos, y el desempleo está por encima de 10%.

El mandatario afirmó que la economía se está levantando, que los empleos abundan e hizo referencia a que el indicador tecnológico de la bolsa, el Nasdaq, tocó niveles récords.



"Todo el resto ya va a llegar", afirmó Trump.



El expresidente Barack Obama va a hablar el miércoles en la tercera noche de la convención para cimentar la nominación de Biden, que aventaja a Trump en las encuestas para la elección del 3 de noviembre.

