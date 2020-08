Exnovio de Belinda envía consejo a Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El romance de Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Recientemente una expareja de la cantante dijo que el artista regional mexicano debe ser una persona muy especial para que la ojiverde esté hablando públicamente sobre su relación.



Fue Ben Talei, quien estuvo con Beli hace un año, el que manifestó: "Es algo muy especial si está hablando sobre su relación", ya que la cantante ha sido muy hermética para exponer sus romances.



"Es una actriz y un cantante, a veces sus vidas son como novelas, prefiero no decir nada sobre sus relaciones en el pasado", agregó el cirujano plástico.

El médico recordó que Belinda no quiso hacer público su romance y lo mantuvo en secreto hasta que se filtraron unas fotografías de ellos en Dubái muy románticos.



En esa época el representante de la cantante aseguró que las fotos se publicaron porque se hackeó su cuenta y no porque ella lo haya hecho, versión que ha sido desmentida por el cirujano.



Sobre extrañar a Belinda, Talei afirmó que extraña más las hamburguesas que a su exnovia mexicana.

Finalmente dijo que no se arrepiente de la relación con la artista: “Yo me he equivocado muchas veces en la vida, con relaciones, con trabajo, nunca me arrepiento de nada porque siempre estoy aprendiendo y cambiando".

Además, aconsejó a Nodal: “A cualquier hombre exitoso y joven le diría que debe disfrutar su vida y no tener prisa en hacer algo con sus relaciones”.