Carlos Villagrán revela por qué sacaron a "Quico" de El Chavo del 8

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Carlos Villagrán, el actor que le dio vida a "Quico" en el Chavo del 8, ha generado polémica tras revelar cuáles fueron las verdaderas causas de su salida del programa y las razones por las que no volvió a trabajar en la televisión.



Fue en 1979 que el mejor amigo de "El Chavo" fue desvinculado del elenco del programa y fue donde comenzaron los conflictos con Roberto Gómez Bolaños, ya que con sus "influencias" se le hizo muy difícil volver a trabajar en los medios de comunicación.



"A mí me sacaron del programa porque 'Quico' le ganó en popularidad a 'El Chavo'. Mi personaje llamaba mucho la atención. Por celos profesionales de Bolaños me retiraron del elenco", reveló.

Vea aquí: Así eran los personajes del Chavo del 8 cuando eran niños



Tras lo ocurrido, Villagrán asegura que buscó al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, quien le ofreció un nuevo programa, pero bajo la supervisión de Chespirito.



"En ese momento, algo no me cerró. Sentí que lo que Bolaños quería hacer era acabar con 'Quico'", afirmó.



El actor mexicano que por no aceptar ese "trato" fue vetado de Televisa por más de 20 años.

"Azcárraga envió mensajes a todas las cadenas del mundo a las que llegaban telenovelas de su señal. Los amenazó con dejar de enviar esas ficciones. Y me quedé sin trabajo", comentó.