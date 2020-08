Alcalde de Utila ofrece L25 mil para hallar a personas que pintaron municipalidad

UTILA, HONDURAS.- Luego de que el pasado domingo el edificio municipal de Utila, ubicado en el departamento de Islas de la Bahía, amaneciera con varios graffitis con la interrogante "¿Dónde está el dinero?, las autoridades locales expresaron su descontento.



El alcalde Troy Bodden ofreció una considerable cantidad de dinero para quienes revelen información de los responsables que mancharon la fachada de la municipalidad.



"Ese tipo de cosas nosotros no las vamos a tolerar, entonces estamos dando una recompensa de 1,000 dólares, (25,000 lempiras) para quien dé información sobre los individuos que hicieron eso", dijo Bodden en un video que fue publicado en las redes sociales de la alcaldía.

El edil aseguró que no quiere a ese tipo de personas en la isla, ya que son los mismos que queman llantas y restaurantes.



"Ayúdennos para saber quiénes son estos individuos que hicieron un acto criminal en contra de la población de Utila. Ese es un edificio nuevo, bonito y eso es de Utila, entonces no podemos permitirlo", insistió.



En la grabación también aprovechó para criticar las acciones de las personas que participan en este tipo de actos, ya que aseguró que "solo tienen valor en Facebook, pero en persona no dan la cara", al tiempo que comentó que no quiere que su mandato se vea manchado por cosas como esas.

Bodden también cree que los autores de las pinturas probablemente recibieron un pago por hacerlas.



"Ayúdennos con eso, todas las personas que tienen cámaras, para saber quién se estaba moviendo a las 3 o 4:30 de la mañana", finalizó.

La vicealcaldesa, Alice Hill, también se pronunció a través de un video posteado en la página de la municipalidad, donde dijo: "me entristece ver cómo se utilizan tantas tácticas políticas durante esta pandemia que se ha cobrado tantas vidas".

Protesta popular

La consigna "¿Dónde está el dinero?" se popularizó en diversas zonas del país, desde que con la llegada de la pandemia se aprobaran millonarios fondos y se destaparan presuntos actos de corrupción.

El domingo 9 de agosto el cuestionamiento amaneció pintado en enormes letras blancas sobre el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, capital de Honduras.



Desde entonces, habitantes de diferentes colonias, barrios, aldeas, caseríos y municipios, en los cuatro puntos cardinales de Honduras, han plasmado en las vías públicas rótulos, mantas y dibujos con la pregunta dirigida hacia las autoridades nacionales.

