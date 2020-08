Honduras suma 1,583 muertos y 50,995 personas infectadas por el covid-19  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras ya registra 1,583 personas muertas por coronavirus, tras sumar en las últimas horas ocho nuevos decesos por el virus que se propaga a nivel nacional mientras predomina una fuerte estigmatización de los enfermos y cuyos sistemas de salud son frágiles.



Autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informaron que se realizaron 1,263 pruebas y 493 resultaron positivas, sumando así 50,995 personas infectadas.

+Así crecen los caso de coronavirus en Honduras



Actualmente hay 1,004 personas hospitalizadas a nivel nacional, de las cuales 724 estables, 239 graves y 41 en la Unidad de Ciudados Intensivos.

Expertos consultados por EL HERALDO consideran que el número real de afectados puede ser mayor debido al bajo nivel de test de diagnóstico que se realizan y a que el registro de los muertos es imperfecto.

Honduras se suma a iniciativa de producción regional de la vacuna

Honduras se sumó este lunes a la iniciativa que permita el acceso de una vacuna contra el coronavirus.

El vicecanciller Isaías Barahona, la vicecanciller Nelly Jerez y la doctora Yolany Batres conformaron la comitiva encargada de representar a Honduras en una reunión virtual donde los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) acordaron la ruta a seguir.

VEA: Honduras obtendrá 1.8 millones de dosis de vacunas contra el covid-19

“Honduras expresa su interés en la obtención de esta vacuna, en ser parte de este esfuerzo, participando tanto en lo propio como país, pero igualmente en la visión regional de Centroamérica y de todo el continente americano”, expresó Barahona al inicio de la intervención.

La sesión fue liderada por el canciller de México, Marcelo Ebrard y de Argentina, Felipe Carlos Solá, ambos países primeros en demostrar su interés por colaborar en las pruebas y comenzar la producción del posible antídoto.

+¿Es posible obtener una vacuna de forma rápida y efectiva?

La vacuna creada por la empresa AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford, de Reino Unido, será replicada en los dos países antes mencionados con el apoyo de la fundación Carlos Slim, una vez que pase la tercera fase de prueba, la cual se encuentra siendo desarrollada en varias naciones.

Proponen vacunar a niños contra covid-19 para que no lo propaguen

Los niños menores de cinco años pueden tener una carga viral del covid-19 en la nariz y garganta hasta 100 veces más alta que los adultos.

Así lo establece un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, donde 260 personas, en su mayoría menores, dieron positivo al virus tras acudir a un campamento de verano en Georgia, de 597 que asistieron.

VEA TAMBIÉN: En Honduras el 9% de los infectados de Covid-19 son niños y adolescentes

Los niños generalmente no presentan síntomas o tienen síntomas leves, no sufren ante el virus pero sí pueden transmitirlo.

Expertos consultados por EL HERALDO señalan que los niños pueden estar siendo altos propagadores de esta enfermedad viral de forma silenciosa.

“Las poblaciones de edades más jóvenes tienden a ser definitivamente aquellos que están transmitiendo el virus y aunque hay evidencias que pueden tener una enfermedad severa, no es tan alto comparado con poblaciones de adultos mayores”, explicó a EL HERALDO María Elena Bottazzi, codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, Estados Unidos.

+Dos menores, las víctimas más jóvenes del coronavirus en Honduras

La científica hondureña aseguró que principalmente los menores tienden a ser asintomáticos y no se puede detectar cuando están transmitiendo el virus, por lo que los padres deben tener cuidado que no se infecten porque no se sabe a largo plazo qué consecuencias pueden tener.