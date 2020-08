¿Cómo actuar durante una redada si eres indocumentado?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante las duras políticas migratorias impuestas por la administración de Donald Trump, muchos inmigrantes en Estados Unidos tienen el temor de ser detenidos en una redada y se preguntan qué hacer en ese caso.

LEA TAMBIÉN: Documentos que debe tener en regla si es inmigrante en EEUU

A continuación, traemos una serie de recomendaciones de acuerdo a lo que aconseja el Centro de Recursos Legales para el Inmigrante (ILRC, por sus siglas en inglés):

- No perder la calma, pues en los Estados Unidos todos tienen derechos.

- Pida hablar con un abogado.

- No firmar nada hasta hablar con un abogado.



- No presentar ningún documento o identificación falsa como ser la licencia de conducir, número de seguro social, ya que esto es considerado como un delito grave.

- Si usa información falsa le levantarán cargos penales, y por la falsificación de documentos automáticamente pierde sus derechos de permanencia en el país.

- Si es detenido, recuerde que tiene derecho a una llamada telefónica en un lapso de 24 horas.

CONÓZCALOS: Los cinco cambios del programa DACA que debes saber

De acuerdo con los juristas especializados en temas de inmigración, se recomienda tener un “Plan B” en caso de ser detenido. Puede ser tener el número telefónico de un amigo, familiar o abogado que debe saber qué hacer en caso de emergencia.

¿Qué hacer a la hora de llamar?

La persona que responda su llamada debe tener ya definido el plan a seguir y usted debe brindarle datos como:

- Dígale dónde está.

- Pídale que ponga en marcha el plan que definieron.

- Si no es su abogado a quien esta llamando, pídale a esa persona que se ponga en contacto con uno inmediatamente

- Pídale que llame al consulado de su país y que brinde los datos de su detención.

- Puede pedir que llame a una organización de ayuda para inmigrantes para solicitar apoyo.

ADEMÁS: ¿Cómo llenar la solicitud de inmigración y evitar que la rechacen?

Cosas a tomar en cuenta en su “Plan B”

- Deje una carta-poder a la persona encargada para que tome decisiones sobre sus hijos y bienes ante su ausencia.

- Si tiene hijos en edad escolar, comuníquese con la escuela y registre el nombre de esa persona para que pueda retirarlos del establecimiento.

- Procure que la persona que le va a ayudar no se encuentre indocumentada, y si no cuenta con documentos de estadía legal, que no tenga contactos con el servicio de inmigración.

Si la redada es en su trabajo

- No olvide que en Estados Unidos todos tienen derecho.

- No huya y mantenga la calma

DE INTERÉS: Si soy hondureño, ¿cómo solicito antecedentes penales desde el extranjero?

- Si los agentes buscan a otra persona, es posible que usted pueda abandonar la zona, pero hágalo con calma.

- Si no lo dejan salir, no conteste a ninguna de las preguntas de los agentes.

- No mencione ni dónde nació ni cómo entró a los Estados Unidos.

- No firme ningún documento que le presenten y pida hablar con su abogado.

- Nunca brinde información falsa y tampoco utilice documentación falsa, ya que estos son delitos graves.