Roberto Dip: “Fenafuth está siendo dictatorial”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de que su padre es aficionado de Victoria, su corazón caprichosamente se pintó de rojo y ese amor por el Cocotero lo llevó a asumir la presidencia desde hace seis años. Desde entonces ha tenido que vivir entre las alegrías de los triunfos en el campo y los dolores de cabeza cotidianos que significa pagar la planilla del equipo.

“Yo llevo muchos años con el club y el resto de mi vida seguiré ligado al equipo”, avisa Roberto Dip, quien no ha visto con buenos ojos la amenaza de Fenafuth: inscribirse para el Apertura 20/21 o ser desafiliado.

Eso “aparentemente fue motivado por razones de represalia”, pero “no estamos en tiempo para estar confrontando de esa forma”.

Uno de los presidente de los seis clubes que piden garantías para iniciar el torneo, dispara sin anestesia desde Miami: “Fenafuth, como la madre de todos sus miembros, debe resolver problemas y no crear más polémicas; no han entendido cuál es su rol”...

Roberto, un placer saludarlo. ¿Qué le pareció la determinación de Fenafuth?

Están siendo arbitrarios y hasta dictatoriales. Hay gente allí en la Fenafuth que está tomando decisiones sobre el fútbol, a quienes no les cuesta el fútbol y quienes nunca han estado al frente de un equipo. No sé con qué criterio o autoridad moral puedan estar decidiendo sobre el fútbol si no les cuesta nada. Hay algunos argumentos legales que estamos consultando con nuestros abogados porque en primera instancia hay una injerencia directa de Fenafuth en la Liga.

¿Siente que se está violentando la autonomía de la Liga?

Claro que sí, ese es directamente el problema. Hablan de desafiliar a seis equipos, sin tomar en cuenta que cada uno genera un promedio de 100 empleos, estamos hablando de 600 familias que pudieran quedar sin su ingreso económico. Hablan de iniciar el fútbol y ni siquiera ha sido autorizado por Sinager, que mantiene su ordenanza de que no hayan eventos públicos deportivos.

¿Cuál es la postura del Vida?, ¿participará o no?

Vamos a seguir lo que nos recomienden los abogados. Vamos a seguir siendo un solo bloque, que somos los seis equipos. Mañana (hoy) tenemos un par de reuniones con abogados expertos para que nos orienten. Lejos de recibir de Fenafuth el apoyo y trabajar una solución conjunta, lo que hemos recibido es este tipo de reacciones dictatoriales, impositivas y que no resuelven nada.

¿O sea que Fenafuth no está amparada en ley?

Hasta ahora lo que nos han dicho los abogados es que la Fenafuth está actuando fuera de ley. Lo que queremos los seis equipos es que el torneo arranque, si nosotros somos los más interesados en que haya campeonato, pero con condiciones aptas tanto en lo económico como en la salud.

Salomón dijo que las condiciones están dadas para arrancar el Torneo Apertura...

Es que está equivocado. Hay gente que no ha manejado un equipo, no tiene idea de lo que es mantener un club en Liga Nacional y menos en estas circunstancias. No estamos listos económicamente ni tampoco están dadas las condiciones médicas. Allí pueden estar el presidente de Fenafuth y el de la Liga dictando órdenes, pero ellos no tienen idea de lo que cuesta mantener un equipo.

Pero Fenafuth puso a disposición los 70,000 dólares...

Creo que ha habido una mala comunicación y una desconfianza de nuestra parte. Queremos confiar de que sí se van a entregar los 70 mil dólares, que vienen de FIFA y no Fenafuth. Pueden dar los 70 al inscribirnos; no hacemos nada con 20 mil dólares de anticipo. Entendemos que con lo de FIFA, más el préstamo de Banhprovi y que el Gobierno haga una ayuda adicional con lo que nos ofrecieron de bioseguridad, podemos arrancar y salir con este torneo. Es cuestión de buscar ese consenso y esa comunicación, que no la ha habido. Debe respetarse la autonomía de la Liga y no andar con esos comunicados dictatoriales.

Hablando de dinero, ¿por qué el Vida no es un equipo autosostenible?

En los últimos años hemos venido reduciendo ese déficit. ¿Pero qué pasa? Hay descenso y los otros equipos se arman, así que tampoco podemos llegar a un nivel peligroso que podría resultar en un descenso. Lo otro es que tradicionalmente las directivas en el Vida heredan deudas; la mitad de la deuda que se tiene conmigo es producto de decisiones de directivas anteriores. Lo otro es que La Ceiba es una ciudad altamente golpeada en su economía. El Vida tiene un potencial enorme, pero hay que invertir en ello.

Muchos los etiquetan como malos administradores, ¿qué les dice?

Hay que ser justos cuando una gente dice que somos malos administradores. Yo lo que les he dicho es que aunque fuera a manera de broma o prueba me gustaría que con el presidente del Real España, por ejemplo, intercambiáramos puestos por unos dos meses y allí miraríamos quién es el mal y el buen administrador porque no es lo mismo administrar un equipo que tiene los recursos y todo servido a ir a un lugar a donde hay que ser creativo y hay que sudar la camiseta para mantener un equipo de estos en primera división.

¿Cómo va la venta del club al empresario Luis Cruz?

Vida no se vende como tal. Hemos encontrado este empresario hondureño, Luis Cruz, quien ha tenido éxito en Estados Unidos en el rubro de la construcción y también tiene experiencia futbolera con un equipo portugués, del cual él y otro socio son accionistas mayoritarios. Estamos muy cerca de un acuerdo final para que él sea el principal accionista de esa sociedad mercantil, que será con el nombre de Vida. Esto le va a traer al equipo beneficios, con finanzas más sanas y más competitivo en el plano deportivo.

Me imagino que dentro de las cláusulas está que el club no salga de La Ceiba...

Claro. Hay unos artículos pétreos que hemos llamado: el Vida no se mueve de La Ceiba, no cambia sus colores rojo y blanco, no cambia de nombre y permanece con su mismo logo; el único cambio que se le puede hacer al logo es agregarle más estrellas cuando seamos campeones. En cualquier acuerdo al que lleguemos, esas son condiciones innegociables. La ruptura de esas condiciones es la ruptura de cualquier contrato que se firme.

¿Es difícil vender jugadores al extranjero?

El único jugador que Vida ha vendido afuera en su historia es el Macho Figueroa. Ahora tenemos contactos y enlaces a nivel internacional y eso puede cambiar en los años que viene, pero hay que mantener el equipo en primera metiéndole dinero y es algo que yo ya no estoy en la capacidad de seguir haciéndolo. La exportación de jugadores se va a dar. Hay que meterle a esa parte de formar jugadores, de asegurarse que quedarán en el Vida y que serán exportados directamente hacia el extranjero y no hacia otros equipos de la Liga Nacional porque allí no hay negocio. El negocio está en exportar jugadores afuera del país.

¿Qué representa para los Dip desprenderse del Vida?

Para mí es nostálgico, pero si le pregunta a mi esposa o a mis hijos es un alivio porque yo le dedico al Vida mucho tiempo y recurso económico, que es patrimonio de la familia. Para mí es triste, pero no puedo verlo en forma sentimental, sino que tengo que mirarlo en forma fría. Lo que más le conviene al equipo es hacernos a un lado y que venga inversión para que fortalezca las finanzas y que pueda ser más competitivo. Nosotros ya hicimos nuestra parte. En 56 años de historia de la Liga, el Vida nunca ha descendido y lo decimos con mucho orgullo.

