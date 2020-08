Al menos 170 mil emergencias reporta el 911 durante la pandemia

Silvia Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los teléfonos no han dejado de sonar pese al confinamiento. Los más de 160 operadores se han dividido en turnos para registrar in situ esa situación de alerta que no espera ni sabe de restricciones de circulación.

Es el personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 que no ha dejado de trabajar durante la crisis sanitaria, al contrario, ha tenido que redoblar esfuerzos para evitar colapsar ante la ola de solicitudes de apoyo de los capitalinos.

Desde el 16 de marzo que inició el encierro hasta el 14 de agosto, el 911 brindó más de 170 mil atenciones de emergencia en el Distrito Central.

El reporte de la institución establece que la capital y el Valle de Sula son los lugares en los que más atenciones se han brindado durante este tiempo.

La mayoría de las llamadas que se reciben en el centro de operaciones de Tegucigalpa provienen del norte de Comayagüela, esto se debe a la elevada concentración poblacional, sin embargo, hay llamadas de todo el municipio.

Los días en los que mayor cantidad de llamadas se reciben para solicitar orientación y apoyo del 911 son los viernes y sábados, pues en estos días se suman las denuncias sobre vecinos que organizan fiestas o reuniones y no respetan el distanciamiento social en los barrios y colonias.

La telemedicina

El 911 habilitó en abril el servicio de telemedicina para brindar atención a personas que buscan asesoría, consulta, asistencia u orientación sobre covid-19 a través de la línea telefónica.

En menos de cuatro meses se han recibido más de 47 mil llamadas solo en el departamento de Francisco Morazán para solicitar este servicio.

Del total de llamadas se han creado 7,866 expedientes en el Distrito Central, referentes a pacientes con sospecha del mortal virus que mantiene de rodillas al mundo entero o de casos confirmados de la enfermedad.

Y es que muchos capitalinos llaman con temor y dudas sobre su estado de salud, pues algunos experimentan malestares físicos y sospechan que puede tratarse del virus. Estas personas han sido contenidas en sus viviendas y se encuentran bajo la asesoría de los especialistas de salud del proyecto del 911.

El fin es que las personas que se encuentren enfermas no salgan de sus residencias y puedan recibir asistencia de profesionales por teléfono.

A pesar de que la telemedicina fue concebida como una respuesta a la emergencia sanitaria, las autoridades del 911 analizan ampliar la asistencia a otras enfermedades.

Más de cien especialistas son capacitados para brindar servicio en otro tipo de males, sobre todo en la asistencia prehospitalaria. La asistencia por este medio es gratuita.

