Proyección del 15 de agosto se cumplió en un 32% en el Distrito Central

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La mayoría de proyecciones de nuevos casos para el Distrito Central hechos por la Región Metropolitana de Salud (RMS) se han cumplido.

De mayo a julio, el promedio de cumplimiento fue entre el 90 y 100 por ciento, sin embargo, la primera quincena de agosto no fue el caso.

Y es que la entidad sanitaria estimaba para los primeros quince días de este mes 45 mil casos, pero el reporte fue de 14,563 casos, es decir, que se cumplió en un 32 por ciento.

En declaraciones anteriores, el titular de la RMS, Harry Bock, valoró que la elevada cifra estimada era debido al pico de contagio, del 10 al 20 de agosto.

Sin embargo, los casos oficiales en lugar de aumentar, disminuyeron, lo que pudo haber influido en la proyección.

No obstante, para el infectólogo Tito Alvarado, la disminución de casos no quiere decir de que ya no hayan casos, sino que tiene que ver con el disminuido número de pruebas procesadas.

“Probablemente hayan más subregistros, no sabemos exactamente, es difícil saberlo cuando no está mapeado todo, se especula mucho”, comentó.

La región metropolitana realiza de 500 a 600 pruebas PCR diarias, pero en las últimas semanas no todas han sido procesadas y reportaron una mora de 2,000 a 4,000 pruebas.

La proyección de la segunda quincena de agosto aún está en análisis por las autoridades sanitarias y se conocerá en el transcurso de esta semana.

Cierre de casos por mes

El nuevo coronavirus llegó al país el pasado 11 de marzo y su reporte al final de mes fue de 37 casos y un fallecido.

En el siguiente mes, abril, cerró con 102 pacientes positivos de covid-19 y dos decesos.

Mayo finalizó su día 31 con un reporte de 2,500 casos y 62 fallecidos.

A los cuatro meses de batallar con el virus, en junio, se cerró con un reporte de 6,691 casos y 165 decesos. Para julio el reporte casi se duplicó con 13,445 y 448 fallecidos al cierre del mes.

Ola de contagios

Empero, los expertos de salud esperan un aumento de casos en esta semana entre un 20 o un 25 por ciento.

El aumento sería consecuencia del retorno a la fase 1 de la economía ya que el fin de semana pasado se cumplió el período de incubación del virus.

Según el coordinador de los centros de triaje, Juan Carlos Guevara, están preparados para recibir la ola de contagios esperada por la reapertura de la economía.

En el plan de preparación a la oleada de casos, el galeno mencionó que cada uno de los seis centros de triaje de la capital fue abastecido de manómetros, tanques de oxígeno, pruebas rápidas y tratamiento MAIZ.

