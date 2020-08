Proponen vacunar a niños contra covid-19 para que no lo propaguen

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los niños menores de cinco años pueden tener una carga viral del covid-19 en la nariz y garganta hasta 100 veces más alta que los adultos.

Así lo establece un estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, donde 260 personas, en su mayoría menores, dieron positivo al virus tras acudir a un campamento de verano en Georgia, de 597 que asistieron.

Los niños generalmente no presentan síntomas o tienen síntomas leves, no sufren ante el virus pero sí pueden transmitirlo.

Expertos consultados por EL HERALDO señalan que los niños pueden estar siendo altos propagadores de esta enfermedad viral de forma silenciosa.

“Las poblaciones de edades más jóvenes tienden a ser definitivamente aquellos que están transmitiendo el virus y aunque hay evidencias que pueden tener una enfermedad severa, no es tan alto comparado con poblaciones de adultos mayores”, explicó a EL HERALDO María Elena Bottazzi, codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, Estados Unidos.

La científica hondureña aseguró que principalmente los menores tienden a ser asintomáticos y no se puede detectar cuando están transmitiendo el virus, por lo que los padres deben tener cuidado que no se infecten porque no se sabe a largo plazo qué consecuencias pueden tener.

Indicó que los jóvenes que se puedan reunir con amigos o hacer fiestas se olvidan de las consecuencias y al llegar a casa puede contagiar a sus padres y abuelos, quienes sufren más al tener la enfermedad.

Por su parte, la integrante de la plataforma Todos Contra el Covid-19, Elsa Palou, mencionó que una de las teorías establece que los asintomáticos son responsables del 50 por ciento de la transmisión del virus en la población.

Lo anterior se debe a que una persona no toma las medidas de bioseguridad adecuadas al estar en contacto con otra que aparentemente está sana y se confía.

“Los niños no salen a trabajar, no van al supermercado, no van al banco, entonces puede ser que el adulto que va a esos lugares, se contagie, luego contagia al niño y después el niño contagie al resto de la familia”, manifestó la infectóloga.

La galena recomendó a los adultos que no expongan a sus hijos en la calle y que estén pendientes de cualquier síntoma de cuadro gripal por leve que sea.

Incidencia

Según cifras recopiladas por la Unidad de Datos de EL HERALDO hay un total de 930 menores en un rango de edad entre 0 a 9 años afectados por el virus, de los cuales 12 han fallecido.

Mientras que en el rango de edad de 10 a 19 años se reportan 2,563 adolescentes contagiados y ocho fallecidos.

Los jóvenes en edad comprendida entre 20 y 29 años son 11,324 afectados y 22 han perdido la batalla contra el virus.

Los focos de niños y jóvenes con covid-19 se concentran en Cortés y Francisco Morazán.

El departamento de la zona norte del país reporta 5,049 niños y jóvenes contagiados, y 20 defunciones por el virus.

Mientras que en la región central se han contagiado un total de 4,372 menores y jóvenes, y a su vez hay ocho fallecidos.

Las estadísticas a nivel mundial señalan que en cada país la incidencia de casos en niños es del 2% y en Honduras es del 7%, lo que indica que el virus está teniendo un comportamiento atípico y los menores se están exponiendo más al contagio.

Síntomas

La neumóloga pediatra del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), Karla Pavón, manifestó que el coronavirus se puede manifestar de diferentes maneras en los niños, síntomas gastrointestinales como diarrea y un poco de fiebre.

“El covid-19 se puede presentar de la manera más inesperada, se puede esperar cualquier presentación, en este momento no se puede decir que una persona no tiene covid hasta que no tenga un examen de PCR o una prueba rápida”, afirmó Pavón.

También puede aparecer como una alergia o rash en la piel que puede confundir a los padres de familia.

“La ventaja de los niños es que tienen muy bien su inmunidad innata y ya en los adultos se altera”, manifestó la galena.

Añadió que a los menores les va mejor ante esta enfermedad porque han estado expuestos a otros tipos de coronavirus que provocan cuadros gripales y van desarrollando inmunidad ante este covid-19.

Asimismo porque es baja la cantidad de niños con enfermedades de base, lo que causaría que se puedan complicar.

Comentó que el hecho que los centros educativos estén cerrados contribuye a que no haya más niños contagiados.

La galena recomendó a los padres que no dejen salir a jugar con sus amigos y vecinos porque esa puede estar siendo una vía de contagio en las familias.

Pavón recomendó incluir a los niños en los grupos prioritarios a vacunar contra el covid-19, una vez esté desarrollada y producida, aunque no sufran tanto por la enfermedad.

Con esa acción se lograría que los menores no propaguen el virus a sus padres o abuelos. “Si se tiene a un niño vacunado contra el covid-19 no le va a dar, y si va a la escuela no va a contagiar a otros ni lo va llevar a la casa a sus papás o a sus abuelitos”, dijo.

