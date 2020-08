Rebeka Smyth, la mexicana que reemplazó a María Celeste en "Al Rojo Vivo"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El programa "Al Rojo Vivo" que por más de 15 años condujo María Celeste Ararrás ya tiene un nuevo rostro tras la repentina salida de la puertorriqueña del noticiero. La elegida para ese nuevo rol es Rebeka Smyth.



Smyth, de origen mexicano y periodista de profesión, firmó contrato con la empresa hispana el pasado 10 de agosto y celebró con sus seguidores su llegada al famoso programa de televisión.



"No podría estar más contenta de poder estar más cerca de mi gente latina. Un gusto estar estos días con ustedes en @alrojovivo #latinopower", escribió en su cuenta de Instagram.

Rebeka ya había trabajado para la sección de noticias de Telemundo desde Arizona, pero fue hasta hace unos días que compartió con sus seguidores que había dejado su ciudad para mudarse al soleado Miami.



"Tu haz planes y la vida se reirá de ellos. Ten claros tus objetivos pero siempre deja que la vida te sorprenda. Disfrutando como loca mi nueva ciudad", escribió después de instalarse en su nuevo hogar.





Sin embargo, la periodista, y ahora presentadora, no ha tenido una semana tan fácil. Las criticas no se hicieron esperar, pues muchos consideran que no "llena los zapatos" de Ararrás en el noticiero.



Pero Rebeka ha tomado las críticas de forma positiva y asegura que ella no llegó a imitar a nadie.