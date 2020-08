Muere de covid-19 el padre del diputado Francisco Paz

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El covid-19 sigue causando luto y dolor en la familia del fallecido diputado de Libertad y Refundación (Libre) Francisco Paz, quien perdió la vida hace unas semanas por la mortal enfermedad.



El sábado se sumó a la lista Francisco Paz de 74 años, papá del parlamentario, quien se encontraba hospitalizado en un centro médico privado de la capital de Honduras desde hace varias semanas.



Su hija, Lilian Paz, confirmó la muerte de su padre, al mismo tiempo que aseguró que su progenitor nunca se enteró de la muerte de su hermano el pasado 4 de agosto en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

"Mi hermano se murió sin saber que su padre estaba grave, mi padre se murió sin saber que su hijo estaba muerto y hoy vamos a enterar a mi padre y mi madre no sabe", dijo Lilian mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Según el relato de Paz, su progenitor comenzó a desesperarse al no ver a su hijo Francisco y reveló que el viernes les dijo: "Quiero ver a mi hijo, si mi hijo no vive ya no quiero vivir más". Y desde ese momento comenzaron las complicaciones de salud.



La acongojada mujer informó que el cuerpo de su padre será llevado hacía Jutiapa, en el departamento de El Paraíso, de donde era originario, para darle cristiana sepultura junto a su amado hijo "Chico" Paz.



Asimismo, reveló que su madre también se encuentra mal de salud debido al mortal virus y no sabe que murió su esposo.

Muertes

La familia del extinto miembro del partido de izquierda ha estado de luto en las últimas semanas luego que su familia se viera afectada por el covid-19.



La primera víctima fue el suegro de "Chico" Paz, quien pereció el pasado 22 de julio.



Le siguió el parlamentario que presentó problemas respiratorios por lo que permaneció interno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del IHSS.