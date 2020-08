Fenómeno La Niña amenaza cultivos hondureños

Agustín Lagos N. | agustin.lagos@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ante los pronósticos meteorológicos relacionados con una temporada lluviosa muy activa entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, al igual que a altas temperaturas, los productores, especialmente de granos básicos, deben solicitar asistencia a los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Francisco Argeñal, especialista en meteorología del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), detalló a EL HERALDO que para los próximos tres meses “vamos a estar bajo la influencia del fenómeno La Niña, eso implica que se van a registrar más lluvias debido a una mayor actividad ciclónica”.

Esas condiciones climáticas pueden afectar o beneficiar en algunos casos a los diversos sectores productivos a nivel nacional.

LEA: A 952 aumentan las empresas cerradas de manera temporal en Honduras

Recomendaciones

Para evitar ser afectados por las lluvias, Argeñal recomienda que se debe evitar sembrar granos básicos como ser maíz y frijol en las riveras de los ríos, debido a que se pueden presentar inundaciones y por consiguiente la pérdida de los cultivos.

“Si se va a sembrar maíz para producir granos y no para forraje, no es conveniente que se siembre en vegas de los ríos. Y en cuanto a la siembra de frijol, hay que tratar de cuadrar los tipos de cosecha porque a finales de noviembre ya no se va a tener lluvias en el centro, occidente y sur; y en base a eso se debe buscar asesoría para determinar las fechas para sembrar en el período de postrera, porque los últimos 15 días de septiembre y los primeros 15 días de octubre va a ser muy lluvioso”, detalló Argeñal.

Pronósticos Con los pronósticos de intensas lluvias las represas van a llegar a los niveles máximos. Incluso la represa El Cajón se va a llenar, ya que los ciclones tropicales pasarán cerca de Islas de la Bahía.

Con relación a las temperaturas, dijo que “serán un poco altas, arriba del promedio y eso es un valor a considerar en el manejo de plagas”.

Al tener un exceso de humedad y temperaturas más altas, en los cultivos de maíz puede dar inicio a manchas de asfalto y en frijoles puede haber mozaicos, que son virus que infectan las plantaciones de diversas especies de insectos.

Ante esos escenarios que se pueden presentar en las condiciones climáticas de importante cantidad de lluvias y altas temperaturas en las diferentes regiones del país, se deben considerar cuáles son los cuidados que se van a tener con los cultivos de maíz y frijol.

ADEMÁS: A 350,000 subirá el número de los desempleados en Honduras este año

Ciclones

Este año, la temporada ciclónica será muy activa. Los últimos análisis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) establecen que se van a producir 24 ciclones tropicales, lo que implica una mayor afectación porque somos el país más vulnerable de Centroamérica al impacto de fenómenos climáticos.

Desde un inicio se pronosticaron nueve huracanes, de los cuales se han formado dos, por lo que hacen falta siete.

Además, falta que se formen catorce tormentas tropicales en el Atlántico y de esas nueve se pueden convertir en huracanes, de los cuales cinco o seis serían huracanes intensos y hasta muy destructivos.

+Honduras registrará la peor caída económica de su historia