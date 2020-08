Honduras: La curva del covid-19 en cada municipio  

El covid-19 ya demostró que siempre nos lleva ventaja. Cuando sentimos los primeros síntomas, capaz es tarde: se nos adelantó siete días. Cuando hay un enfermo en casa o en el trabajo, tal vez son tres más.



Cuando se detecta un brote tardío de cinco personas, los expertos ya cifran en cincuenta los casos potenciales. Así que los municipios de Honduras enfrentan una lucha desigual -pero no imposible- contra el coronavirus.



La información se torna herramienta indispensable para continuar con el combate a la enfermedad; las mejores decisiones se toman con base en datos. Así que la Unidad de Datos de EL HERALDO decide contribuir al poner a disposición las cifras procesadas a partir de los informes de Sinager.



En este artículo podrá explorar las curvas del covid-19 de cada municipio en dos dimensiones: los casos acumulados y los casos diarios.



En el primer bloque está la curva de casos acumulados. Por defecto aparecen los gráficos de los diez de los municipios con mayor cantidad de enfermos, como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

De interés: Tegucigalpa, ¿hay casos de coronavirus en tu colonia? Consulta nuestro buscador



Para ver otros lugares, el lector únicamente debe buscar o escribir en la barra explorativa el municipio de su interés y volver a tocar el gráfico. La plataforma solo permite visualizar un máximo de diez gráficos.



De sobra está recalcar que esta gráfica está limitada por la cantidad de pruebas aplicadas en cada municipio, por lo que no muestra los casos reales, sino los detectados. En otro sentido, no hay que confiarse cuando la curva se aplana -puede ser ficticio-, no así cuando se dispara porque puede ser un vistazo tardío.



Pasa el cursor sobre el gráfico y verás la información acumulada por cada fecha.

Casos diarios

El segundo panel muestra la cantidad de casos diarios detectados por municipio. En formato de barras, este tipo de gráficos ayuda a ver el crecimiento del virus por fecha.



Este gráfica está todavía más limitada por la aplicación de pruebas PCR para diagnosticar casos.



Un día bajo de enfermos puede significar, mejor dicho, que no se procesaron todas las pruebas de ese municipio. En contraste, en un día alto de casos detectados quizás fue que el laboratorio decidió descargar todas las pruebas en una sola jornada.



O que los habitantes de un municipio acuden con asertividad a un centro sanitario para aplicarse una prueba. O que las autoridades han reforzado o suavizado la estrategia de detección en esa zona.



Y, para terminar de agregar variables, en Honduras se tardan hasta dos semanas en detectar un caso, tal y como lo expone EL HERALDO en este artículo.

Vea además: Así crece la curva del coronavirus en cada departamento



Los mejores ejemplos son los casos extremos: los problemas de acceso que sufren los municipios de Gracias a Dios son tan profundos que sus autoridades deben esperar vuelos de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) para mandar las muestras recogidas.



En contraste, en Tegucigalpa, donde opera el Laboratorio Nacional de Virología, no siempre se procesan todas las pruebas recopiladas por atender la demanda de otros municipios.



En una ocasión, el director de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, reveló que solo se procesaron 83 pruebas para la capital, cuando el promedio rondaba de 500 a 600 días.



Al igual que en el primer bloque, este segundo panel contiene el gráfico de diez municipios más representativos. Puedes buscar o escribir el de tu interés. Pasa el cursor sobre cada barra y verás la información de cada fecha.













Estado de los municipios

Por último, acompañamos este artículo con la tabla de casos acumulados por municipio, donde también se pueden analizar otros factores de riesgo.



El cuadro refleja la incidencia de covid-19, la capacidad sanitaria de respuesta y la relevancia económica, según un diagnósticado de la Mesa Multisectorial para la Reapertura Económica.



Una casilla especial es la fase de reapertura de cada municipio, que se actualiza según las disposiciones de Sinager.







Metodología

Los gráficos de casos acumulados y diarios se recopilan de las datos proporcionados por Sinager en sus comunicados oficiales.

Cada panel solo puede generar un máximo de diez gráficos. En caso de que desee información más amplia o completa puede enviar una solicitud al correo diario@elheraldo.hn.



La tabla con información de los municipios incluye los casos acumulados y la fase de reapertura actual, junto al diagnóstico de alta incidencia por covid, relevancia económica y respuesta sanitaria, según la Mesa Multisectorial para la Reapertura.

En caso de que no aparezca data relacionada a un municipio se debe probablemente a que las pruebas no han arrojado ningún caso confirmado en esa zona.