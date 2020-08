Telemundo deberá seguir pagando su salario a María Celeste Arrarás

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La repentina salida de María Celeste Arrarás de Telemundo sigue dando de qué hablar. En los últimos días se conoció que la famosa presentadora de la televisión hispana seguirá devengando su salario, pese a ya no estar más en el programa.



Durante una entrevista a la revista People, Arrarás confesó que pese a que se rompió su contrato ella seguirá teniendo un "colchón" en estos tiempos difíciles de pandemia.



"Por suerte me quedaba bastante tiempo de mi contrato. No quiero entrar en detalles porque no me parece de buen gusto, pero me quedaba bastante tiempo", comentó.



Agregó: "Eso me da una garantía, tengo un colchón. Me siento afortunada porque en estos momentos en que la pandemia ha dejado a tanta gente desempleada, el saber que aún cuando pierdo el empleo me quedo con el ingreso, es una paz mental que la agradezco infinitamente".



Se desconoce por cuánto tiempo seguirá devengando su salario, pero hace unos días se conoció que María Celeste era una de las figuras mejor pagadas de la cadena hispana.



Según Celebrity Net Worth, Arrarás ganaba ocho millones de dólares al año (192 millones de lempiras), por lo que su patrimonio neto sería de 25 millones de dólares.