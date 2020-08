Nora Buchanan en La Cita: "En Honduras se hizo de la política lo más sucio"

Tegucigalpa, Honduras.- Una porción de Irreverencia, buen sentido del humor, directa pero indiscutiblemente talentosa y disciplinada, asi es Nora Buchanan una mujer que actualmente rompe los esquemas en la plástica hondureña.

Desde "La Cita con EL HERALDO", Buchanan nos deja ver su perspectiva artística en plena pandemia, pero sobretodo sus convicciones y postura ante la situación actual que atraviesa el país. Hablamos de todo, la plática tuvo sabor a éxito, amor y una que otra nota agridulce al recordar algunas experiencias y personajes.

¿Cómo te ha tratado la pandemia?



Creo que ArtBuchanan Magazine es el resultado de cómo me tocó sobrellevar la pandemia y que no me agarrara de brazos cruzados. Si bien es cierto, los artistas aprovechan ciertos momentos para sus espacios creativos por doble jugada, porque te toca ser creativo para llevar la comida a tu casa y mantener la creatividad para seguir creando.

¿Es cierto que te inspiraste en medio de una depresión?

Estaba con mi proyecto de pintura pero lo deje descansar un poco porque sentía que tenía que estar haciendo algo más, porque en tiempo de pandemia no solo tenia que producir yo sino que tenía que hacer algo por el gremio, un proyecto que los involucrara para apoyarlos a ellos. Siento que ArtBuchanan Magazine viene a ser el resultado de cómo Nora ha tomado la pandemia.



¿Se puede inspirar un artista en plena crisis, con museos cerrados y los espectáculos públicos cancelados?



Lo que pasa es que los artistas siempre buscamos esos pequeños espacios para mostrarle al mundo a nuestra sociedad lo que estamos haciendo. En mi caso es como una reinvención, siempre he utilizado las redes sociales, he abusado de ellas y me encantan porque hay un movimiento en mis redes sociales siempre están viendo si estoy trabajando, si me las estoy tirando de modelo, si estoy haciendo arte pero dentro de esta reinvención también toca crear los espacios con las herramientas que tenemos.

¿Qué sucede en este momento?

Que hay un boom de redes sociales y uno de artista tiene que aprovecharlo y sacarle el mejor partido a esta situación y ahi es donde entra la parte de la creatividad y cómo inspirarnos. A mi me inspira salir a la calle y estar en el día a día con las personas que yo me encuentro y ahora ya no salgo, no me encuentro con las personas y ya toca sacar la inspiración dentro del encierro, sacar una colección totalmente diferente a lo que estamos viviendo.

¿Qué deben plasmar en un tiempo como este?

Estar en encierro no quiere decir que la creatividad del artista se basará en la catástrofe que estamos viviendo en la ciudad ni en la crisis sanitaria del país, todo lo contrario, el artista está llamado a ser ese granito de esperanza de la sociedad y esa pequeña línea de creatividad es la que impulsa al artista, para que la gente vea que el artista nunca la ha llevado fácil ni en tiempos de pandemia ni antes. Es llevarle al público ese rayito de esperanza que nosotros estamos haciendo, estamos creando y estamos produciendo.



Dicen que no se puede vivir del arte ¿que piensa Nora Buchanan de eso? ¿has continuado con tus proyectos?

Uy...aqui viene la cachetada, callate no me des cuerda (ja,ja,ja).

Ahora ya no se trata de decir, del arte no se vive no se come. Ahora debemos romper paradigmas, romper esquemas hay una mujer que es artista y esta en un amniente machista porque si bien es cierto el arte siempre ha sido un circulo muy reducido que solo ha sido para los hombres, entonces venir y romper esa barrera y decir: aqui estoy, soy Nora Buchanan, soy artista yo creo que es el primer paso de valentía en un páis en el que estamos, un pais tan lleno de corrupción e incultura, de falta de conocimiento...un país ignorante y que una mujer este haciendo arte, esa es la segunda barrera que hay que derribar y la tercera es vivir del arte.

¿Entonces si se puede?

Al inicio no es fácil, cualquiera lo podría ver como un idealismo, un romanticismo asi como en los tiempos de "que bohemio", hablemos de un Picasso, un Modigliani , pero los tiempos van cambiando y vivir del arte se puede perfectamente yo soy la prueba viviente de ello. Decidí dedicarme a esto del arte, a mi se me cerraron y abrieron puertas y hoy por hoy creo que he logrado tener ya un puesto dentro de los libros de la plástica hondureña y he logrado representar a mi país a nivel internacional, nacional pero la diferencia es que para poder vivir del arte los componentes son disciplina, constancia y el respeto por el arte, son los tres pilares que yo tengo en mi vida para poder vivir del arte, vivo del arte y soy artista al 100%.

¿Qué es ArtBuchanan Magazine?

El proyecto Buchanan Art Magazine es una revista de 100% arte y es mi bebé, lo importante es motivar a otros artistas para crecer dentro del rubro y este pequeño espacio que se me esta dando.



¿Por ser mujer que puertas se te han cerrado?

No solo por el hecho de ser mujer sino por no tener un nombre que te respalde. Es increíble y me causa gracia porque si antes el arte era un campo reducido solo para los hombres, ahora que estamos las mujeres incursionando estamos recibiendo la herencia que se hizo en el pasado, que cuando se tocaba una puerta y se les daba el apoyo pero por vicios o X razón el patrocinio no se les daba, las empresas comenzaron a dudar de los trabajos artísticos entonces venir y limpiar esa imagen que se viene arrastrando no es fácil. Venir y decir: yo soy Nora Buchanan, este es mi proyecto, esto es lo que yo hago, esta es la obra y si confian pues bien y sino pues...



¿Te ha tocado vivir experiencias amargas en esto?

Si me he llevado bastantes fiascos con la empresa privada, han sido más los del gobierno tal vez porque no se han dado cuenta que el cambio más grande de una sociedad es a través del arte, el individuo necesita el arte para vivir. Esta realidad la estamos viviendo en esta pandemia que la gente lo primero que hace es ver en Netflix una película o documental y eso es arte.

¿Ha vendido en esta pandemia?

Hay gente que adquiere arte en tiempos de pandemia, entonces realmente no es de las puertas que se han cerrado, no es hablar de las que se abrieron sino de la nueva visión para el apoyo.



¿En qué quedó Galería Ambulante?

Este año ya era abarcar otras escuelas fuera del Distrito Central pero lastimosamente por esta pandemia nos agarró con los "calzones abajo"- por decirlo -asi y tuvimos que cambiar toda la estructura. Yo lo veo desde el punto de vista positivo, Galeria Ambulante tenía que descansar un poco para tomarse un pequeño receso y madurar un poco más el proyecto. Es por eso que el otro año lo comenzaremos con Galeria Ambulante con más fuerza en el arte para los niños, el proyecto siempre esta vigente.

¿La ha apoyado el gobierno?

La verdad si he buscado el apoyo del gobierno, tenía una presentación agendada para llevarla a Japón a unas escuelas, los niños hicieron un mural de Honduras porque no sabían dónde quedaba Honduras y los niños listos para recibirnos, ibamos a ir tres artistas Celsa Flores, Guillermo Massier y su servidora entonces ya estabamos preparando todo para ir, toqué esa puerta y me dijeron sí, entonces tres días antes los contacté ya que se estaba acercando el tiempo y los pasajes son caros, yo ya tenía la parte que se podía cubrir la estadia, yo les estaba pidiendo los pasajes pero lastimosamente no se que fue lo que pudo haber pasado y una vez más Honduras quedó mal, yo no quedé mal yo siempre tengo el respeto y nunca contestaron el teléfono ni el Whatsapp, eso fue el año pasado, de este gobierno se puede esperar cualquier cosa.

¿Qué hizo ante esta situación?

Tocó retirar la publicidad porque todos sabemos cómo es la cultura japonesa, ellos no son como el hondureño que de hoy si y mañana no.Tuve que reagendar presentaciones y fue cuando la llevé a México y luego fui a Colombia en compañía con Guillermo Massier y la artista Lucía Ortiz de Colombia. Esto no me iba a detener y no necesito a la pandemia para reinventarme, ya estoy reinventada, estoy lista.

¿Cómo te sientes ahora después de haber creado ArtBuchanan Magazine?

Creo que las mentes ociosas son las primeras que se ponen a pensar en negativo, y no producen y se encargan de llevarle la vida a otros. En mi caso entré a un período de tristeza porque no miraba un futuro prometedor y miraba que el arte y la cultura son los primeros perjudicados en tiempo de crisis.

¿Y que sucedió?

Por un momento pensé: seguir pintando ¿para qué? ó ¿para quién?, me refería al proyecto de este año que debido a la situación no se iba a dar, "Sorbos de cielo hondureño recién molido", que son obras pintadas con café, pero hubo en un momento que dije: ya no quiero hacerlo, me voy a tirar a mi cama y voy a sufrir como Magdalena y esperar que las vainas me caigan del cielo.

¿Y le cayó del cielo?

Yo siempre digo que la creatividad me surge siempre cuando me estoy bañando y en ese momento dije: hasta aquí llegó Nora Buchanan, ¡no puedo más! ya no sé para donde voy a a agarrar y es cuando se me ocurrió ¿por qué no haces una revista? sos diseñadora gráfica, publicista y sabés cómo es el asunto de mercadeo, ¿por qué no haces una revista de arte?, ¿querés que tu apellido crezca?, porque mis obras yo no las vendo por el tamaño ni materiales, yo vendo un estilo de vida.

¿Cómo es tu estilo de vida Buchanan?

Si yo quiero hacer mi estilo de vida e ir formando mi pequeño imperio desde ahorita entonces tengo que abarcar otras áreas, y fue cuando yo dije: una revista. Ya no puedo con guaro porque ya está el whiskey de un tío mio (después me van a demandar por estar hablando) y asi surgió la revista, listo. Yo soy soñadora hoy soy una artista, mañana tengo mi revista y después mi galería todo Buchanan, dejar mi sello bien estampado en la sociedad porque es lo único que puedo dejar de herencia a mis hijos.

Dicen que los genios no copian ni venden por yardas, crean memorias universales ¿aes posible que una artista abstracta se pueda inspirar en otro artista?

Claro, de los artistas que más admiro está Gerard Restré, me encanta su trabajo y a él si lo considero un genio. Es muy fácil autoproclamarse genio cuando la ignorancia predomina, yo te puedo decir que soy genio pero puedo estar copiando una obra de Picasso y solamente la adapto a mi estilo, entonces hay que tener mucho cuidado a quién llamamos genio.

¿Te consideras genio?

No. Yo no pretendo ser genio, yo pretendo divertirme con lo que hago y cada obra o proyecto es una diversión.

¿Qué piensas de los artistas que copian?

Soy enemiga de eso, Si de una obra me toca sacar tres mil copias y eso me garantiza mi estabilidad económica, no la tomo porque eso es un acto de mediocridad artística, y si hay algo que yo rechazo es llevarme con gente mediocre o que haga acciones mediocres.

¿Cómo has evolucionado?

Yo aqui estoy aprendiendo, el proceso para llegar a la genialidad es eterno.No es algo de la noche a la mañana, yo me reinvento no hago las obras no por compromiso sino por diversión.No hago copias ni vendo por yardas, yo vendo un estilo de vida Buchanan.

Hablando de copias ¿te han copiado tus obras alguna vez?

SI, una vez llegué a una galería y ví un cuadro y pregunté por esa obra y la muchacha encargada de la galería me dijo: es de una muchacha que pinta igual que usted. Lejos de molestarme pienso que si sus piezas se parecen a las mías significa que voy por buen camino porque si estoy siendo de referencia para que alguien crezca, excelente.

Dice uno de tus post: "Si no eres feliz en pareja, tampoco lo serás con una"¿te gusta estar sola?

Hay que ver qué es la soledad.

¿Qué es la soledad para Nora?

Para mi es mi amor, mi enemiga y la cosa que más odio y detesto. Pero a veces necesito la soledad para trabajar, meditar y pensar...tomar decisiones. En otras ocasiones es como la libertad, amo tanto la libertad que a veces siento que la odio y la detesto, es bien paradógico. Estar solo es necesario para escuchar la voz del silencio y aprender por qué te está abrazando la soledad y canalizar toda esa energía.

¿Qué tan fácil o dificil puede ser llegar al corazón de Nora Buchanan?

Jajaja...ay...soy una persona complicada, en mi vida solo tengo tres mejores amigos y una amiga nada más, ellos me conocen tengo años con ellos y saben que yo a todo el mundo amo y adoro, llegar a mi corazón es complicado porque dicen mis amigos "Nora, es que cuando vos te enamoras no producis", quizás porque enfoco toda mi energía en estar solo con esa persona.

¿Entonces es fácil llegar a tu corazón?

Lastimosamente me aburro muy rápido, en mi caso debe tener el mismo grado de aventura, complicidad, es importante el apoyo a Nora la artista y no me refiero a lo económico sino a estar 24/7 con mis proyectos y saber que si estoy haciendo mi muestra "en dos semanas no te veo, pero te voy a estar hablando".

¿Es complicado?

Si, a veces puedo estar ausente, tóxica- no lo niego soy celosa, y si voy avanzando me gusta que la persona que esté conmigo vaya avanzando también y si no aprendo nada simple y sencillamente bloqueo de todas mis redes sociales y no me interesa saber nada de esa persona, en cuanto a pareja pero con mis amistades se mueren de risa con esa faceta. Soy un caso.

¿Tienes fichado a alguien en este momento?

No te puedo contestar esa pregunta en este momento, voy a espantar el ganado y despues te voy a buscar a vos de culpable. Fijate que yo amo a todo el mundo y si me hablan bonito ya estoy yo, con el ojo alegre, pero soy muy entregada y a la vez con la misma me aburro y me salgo. Pero si hay alguien a quien le puse el ojo.

¿Cómo te visualizas en 10 años?

Si me quedo a vivir en el país me veo en La Esperanza, Intibucá,en una casita pintando y descansando en una silla viendo a la gente pasar, mi paquete de cigarros y mi botella de vino saludando a la gente ¡Ey como está doña fulana...! y con un suéter porque La Esperanza es bien helado y me encanta ese clima.

¿Y si te vas del país?

Me veo en Cuba o Argentina, y si ya de perdida ninguna de las tres pues... me quedo en Guanaja, mi isla favorita.

¿Qué puede ser más feo: un café tibio, un vino tinto caliente o recordar un viejo amor?

Pues fijate que café no tomo, el vino hasta por necesidad me ha tocado tomármelo tibio y recordar un viejo amor es la cosa más linda que puede pasar, claro que si ya pasó bastante tiempo, sino estaré con una piedra esperando que pase para soltarle un macanazo jajaja.

¿Quién es "Bogriboy" (Marco Bográn)?

El hombre más corrupto de esta pandemia, el que se atrevió jugar con la salud de todo el pueblo 9 millones de habitantes, el hombre más despreciable y asqueroso que puede tener nuestro país.

¿Aceptarías un cargo político?

No puedo, es que de aceptarlo terminaría embolsada bien rápido porque no me puedo quedar callada, porque si veo un acto de corrupción soy la primera en venir a decir nombres de quiénes lo hicieron, cuándo lo hicieron y por qué lo hicieron. Es bien complicado en un país como Honduras. Ahora lo que veo es una chabacanada.

¿Qué es la política para Nora?

Lo más sucio, es como el vehículo para venir y hacer plata rápido sin algún esfuerzo y lo vemos acualmente con esa nueva proliferación de nuevos ricos que estan surgiendo. Se que podría ser una buena política y hacer algo por mi país, pero mi nicho de combate es a través del arte, ahi es donde me voy a quedar y hacer algo por mi país.

¿Qué has hecho por el país?

Yo si he hecho algo por mi país, he salido a dar la cara por mi país y decir Honduras un país cinco estrellas somos aqui y somos allá...recuerdo que en una cena en Taiwán junto a empresarios importantes alguien me dijo: "oye, pero tu país es donde el narcotráfico..." y yo le dije: si, pero algún día se lo va a llevar Tio Sam, asi que no hay que perder las esperanzas. Y por este tipo de comentarios ¿qué pasa? me cierro las puertas, me mandan a decir que me estoy excediendo en mis comentarios, que mis post de Facebook, bajale el gas...etc.

¿Qué actitud tomas ante esos reclamos?

Me pregunto ¿por qué dejar las riendas de nuestro país en gente ignorante?, yo soy una ignorante en la política, a mi me encantaría hacer algo por mi país y las cárceles estarían llenas de estos corruptos y nuevos ricos de nuestro país, pero prefiero que lo hagan personas capacitadas, personas por las que uno cree que pueden hacer un cambio y les da el voto.

¿Qué esperas de la política?

Desde que me dedico al arte aprendí a no esperar nada de los políticos.

¿Perdonas la mentira?

Si, porque si yo he mentido la perdono. Es como la infidelidad, si soy infiel ¿cómo no voy a perdonar la infidelidad?.En mi caso hay cosas que sin son imperdonables y es que se metan con mis hijos, ahí si no perdono o que le vendan ilusiones a mis hijos.

¿Tus hijos se inclinan por el arte?

Si, a mi hijo le encanta escribir y a mi hija la pintura, aunque se ha alejado un poco de ella. A ella le gusta ver lo que estoy haciendo, pero cada uno tiene su nicho.Yo le digo a mi hijo que es el Tarantino tercermundista.

Nos despedimos de esta cita, con algunos nombres que evocan sentimientos y diferentes expresiones de nuestra entrevistada...

-Massay Crisanto: Mi azarosa ,mi negra adorada

-Milca Meza: La adoro, una gestora cultural que no se le ha dado el nombre que ella realmente merece en este país.

-Ciserón: Bueno, el me dijo que yo era su amiga en Facebook, que siga haciendo lo que está haciendo, si le gusta y es feliz.

-Juan Orlando: Nueva York

-Ana de Hernández: también en Nueva York

-Porfirio Lobo: Jardines de paz

-EL HERALDO: Súper apoyo ¡Los amo!