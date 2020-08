“¡Que bajes la pierna!”: la indignante frase de senador mexicano a su esposa

CIUDAD MÉXICO, MÉXICO.-El Senador por Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez están envueltos en una gran polémica luego de que durante una transmisión en vivo el político mexicano la regañara por mostrar "mucha pierna".



Todo empezó cuando la joven empresaria anunció que dio positivo por covid-19 y que estaba aislada de su pareja.



Para evitar el contagio decidieron dormir en cuartos separados, como lo recomiendan los especialistas. Fue entonces cuando la influencer decidió mostrar a sus seguidores de Instagram cómo su esposo la atendía llevándole comida hasta su habitación.



La transmisión era algo normal, ella en pijama y él usando ropa casual. Comenzaron a comer, pero cuando Mariana acomodó su cámara para degustar el almuerzo logró verse parte de su pierna.

VEA: El covid-19 no se transmite a través de la comida, asegura la OMS



La reacción del senador fue regañarla y ordenarle, de manera alterada, que bajara la pierna.

Aquí la conversación



"Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le ordena el político de 32 años a Mariana, quien se queda sorprendida y en silencio durante unos segundos.



“¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contesta ella finalmente.



“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, vuelve a exigirle él.



Tras el intercambio de palabras, la influencer obedeció a su marido y bajó la rodilla, pero en su celular, ella no puede ver la imagen completa y en realidad su pierna sigue apareciendo en el cuadro.



“¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, le vuelve a ordenar.



“¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya?”, contesta la influencer.



“Ya. Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, le reprocha el senador.



“Perdón”, termina Mariana Rodríguez.

ADEMÁS: América Latina podría tener la vacuna contra el covid-19 antes de lo previsto

Reacciones

El comentario del senador mexicano es considerado machista por los cientos de cibernautas que al ver lo ocurrido comenzaron a publicar fotos con la pose de Rodríguez.

Con el hashtag #Yoenseñoloquequiera, decenas de mujeres protestaron en redes sociales.