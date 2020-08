Discuten aprobación de salvoconducto turístico para reservas en hoteles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En mesas de diálogo se encuentra el sector turismo de Honduras para reactivar sus operaciones bajo estrictas medidas de bioseguridad, así lo informó la ministra de Turismo, Nicole Marder.



Ante la confusión sobre la apertura de hoteles y playas en Honduras este fin de semana, la funcionaria explicó que los alojamientos desde hace tiempo están habilitados para operar, sin embargo, debido a la poca demanda de huéspedes han mantenido cerradas sus puertas.



Además, explicó que las restricciones en la movilización ha provocado que los hoteles no puedan brindar sus servicios, sobre todo los fines de semana, días que es prohibido circular.



"La mayoría de hoteles no están abiertos porque no existe la demanda para que sea rentable su operación", dijo.



Agregó: "Tenemos el protocolo de bioseguridad, deben cumplir con ciertos lineamientos de dentro de sus establecimientos y con servicios limitados".



Marder explicó que si alguien desea quedarse en un hotel en Tegucigalpa o en otro punto del país podría hacerlo el día que le toca circular, pero el problema sería tener que esperar hasta la próxima vez que le toque a su dígito para regresar a su hogar.



Es por ello que han presentado ante las autoridades la petición de otorgar un salvoconducto turístico a quienes tengan una reservación de hotel.



Aclaró que "eso está en discusión. No ha sido aprobado todavía".

Pedirán circular fines de semana

Los integrantes de la Mesa Multisectorial solicitarán avanzar la próxima semana con la ampliación de la reapertura de la economía a sábados y domingos, manteniendo siempre la fase 1 en la región 3, que abarca los municipios con mayor número de contagios del covid-19.



Mientras que para entrar en la fase 2, la Comisión de Vigilancia de la Mesa Multisectorial deberá emitir la próxima semana las recomendaciones en cuanto a la transición a la fase 2 del plan de reapertura económica, explicó Alden Rivera, representante del sector privado en la Mesa Multisectorial.



Por ahora, “estaremos solicitando nuevamente al Sinager de que esa posibilidad (de reapertura los sábados y domingos) pueda ser considerada y que para la siguiente semana ya podamos tener un proceso continuo”, dijo Rivera.



De esa forma tendríamos salidas sin interrupciones a lo largo de la semana, de lunes a domingo, un dígito de la tarjeta de identidad para cada día, detalló. Por ejemplo, si el viernes le corresponde salir a las personas que tiene como último dígito de tarjeta de identidad el 5, entonces el sábado seguiría el 6 y el domingo el 7 y así sucesivamente.