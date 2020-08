Christian Nodal será papá, asegura Mhoni Vidente

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Impactantes revelaciones ha hecho la astróloga cubana Mhoni Vidente sobre la relación y futuro de Christian Nodal y Belinda, la pareja del momento.



En sus predicciones sobre los famosos durante agosto, la astróloga aseguró que el romance entre Nodal y Belinda es una farsa necesaria para ocultar el verdadero amor de la española con un político mexicano y además la paternidad del cantante del género regional



"Yo visualizo que no... (sobre la veracidad del noviazgo) que Belinda está saliendo con alguien más que es un político, más grande que ella, 36 o 38 años, divorciado", aseguró.



Mhoni Vidente además dijo que Nodal está saliendo con una exnovia. "Está saliendo con su ex-novia o están platicando", sin embargo, detalló que los cantantes sí tuvieron intimidad. "Que sí tuvieron algo que ver (Belinda y Nodal), tuvieron relaciones sexuales o de pasión, eso no se puede negar, pero qué tengan una relación formal se visualiza que no".



Las declaraciones de la cubana causaron más revuelo cuando adelantó que Christian Nodal muy pronto será papá por primera vez, pero que no será con Belinda.



"Pero Christian Nodal, próximamente, nos va a dar una sorpresa, nos va a estar diciendo que se casa, pero no es con Belinda. Así como lo oyen. Christian Nodal definitivamente como es capricornio, siempre quiere una estabilidad en su vida, quiere crecer todavía en cuestiones de tener familia y su mamá lo sigue protegiendo mucho (...) se visualiza próximamente una boda para Christian Nodal por culpa de un embarazo", detalló.

Mire aquí: Los 10 noviazgos más sonados de la cantante Belinda

Propuesta de noviazgo

Belinda y Nodal llevan más de un mes de noviazgo. Fue a través de una entrevista a TvNotas que ella anunció que acaban de cumplir cuatro semanas de novios y que "cada día ha sido maravilloso. Estamos felices disfrutando el amor que hay entre nosotros".

La cantante afirmó que la propuesta para comenzar una relación fue muy romántica. Según confesó la intérprete de "Sapito", Nodal la invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta donde le propuso ser su novia durante una cena en la que también hubo fuegos artificiales.