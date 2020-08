Özil al Arsenal: "Yo decidiré cuándo me voy, y nadie más"

LONDRES, INGLATERRA.- El volante alemán Mesut Özil, caído en desgracia en el Arsenal de Mikel Arteta, hizo saber este jueves en el portal The Athletic que sólo él decide el momento de su marcha del club londinense.



"Mi postura el clara. Estaré aquí hasta el último día de nuestro acuerdo y daré todo por este club", insistió el antiguo jugador del Real Madrid, de 31 años, al que le resta un año de contrato como 'Gunner'.



"Yo decidiré cuándo me voy, y nadie más (...) No firmé por dos o tres años, sino por cuatro, y eso debería ser respetado por todo el mundo", afirmó aludiendo a la prolongación de su contrato en 2018, que le convirtió en el jugador mejor pagado del equipo, con 350,000 libras (388,000 euros/ 460,000 dólares) a la semana.



Özil, sin embargo, no ha jugado un solo minuto en los 13 partidos disputados por los 'Gunners' desde la reanudación del campeonato inglés el 17 de junio.



"Este tipo de situaciones no podrá conmigo nunca, me hace más fuerte", aseguró. "Ya demostré en el pasado que puedo regresar al equipo y lo demostraré otra vez", añadió.



Özil se refirió asimismo a su rechazo a una bajada salarial del 12,5% a causa de la crisis económica ligada al coronavirus, estimando no haber sido informado lo suficiente.



"Como jugadores todos queríamos contribuir", aseguró. "Pero se nos presionó para aceptar, sin que hubiera una verdadera consulta. Todo el mundo en esta situación tiene derecho a saber, a comprender por qué ocurre y a dónde va el dinero", lanzó el campeón del mundo en 2014.