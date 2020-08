Ven ineficiencia y corrupción que el Estado asuma los aeropuertos

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que una sociedad de propósito especial propiedad del Estado tome el control de los tres aeropuertos de la región noratlántica del país genera un ambiente de retraso, desconfianza y de mayor corrupción a nivel central.

El 28 de septiembre próximo, InterAirports entregará a Honduras los cuatro aeropuertos internacionales: Toncontín de Tegucigalpa; Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula; Golosón de La Ceiba, Atlántida, y Juan Manuel Gálvez de Roatán, Islas de la Bahía, después de cumplir 20 años de explotación.

Hasta el momento, el gobierno decidió ceder de manera directa el aeropuerto internacional de Toncontín a Palmerola International Airport (PIA), como recompensa por los retrasos que han habido por la construcción de Palmerola en Comayagua.

Ahora el Consejo Superior de Alianza Público Privadas (CSAPP) que opera bajo las sombras, debido a que sus integrantes no proporcionan información, creó una sociedad de propósito especial que es propiedad del Estado.

Esta sociedad está buscando un operador para manejar temporalmente los tres aeropuertos restantes, el cual debe ser seleccionado entre esta semana y la otra, para comenzar operaciones a partir del 29 de septiembre.

Leo Castellón, titular de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), explicó que este mecanismo lo están llevando a cabo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya intención es contratar una empresa por 12 o 24 meses y que los apoye en seguir las operaciones de las terminales aéreas.

La empresa seleccionada apoyará en las operaciones y será pagada directamente por el gobierno, la cual puede ser de Alemania, Francia y Estados Unidos, ya que de allí son las tres que están participando, debido a que InterAirports desistió.

Inoperancia

Luis Larach, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró que “lo único que nos avizora es más inoperancia, más ineficiencia y probablemente más corrupción, porque el Estado ha demostrado a través del tiempo que es un mal administrador”.

Citó como ejemplo lo que ha sucedido durante la pandemia por covid-19 en la compra de las medicinas, de los hospitales móviles y de otros procesos donde el Estado ha perdido millones de lempiras.

Refirió que el manejo de aeropuertos no es tecnología nuclear y no es nada extremadamente complicado, pero hasta en la tarea más sencilla de administración el gobierno ha demostrado que no está apto.

Ante esto, el Cohep hizo una propuesta sin fines de lucro, que no busca ver los aeropuertos como en los últimos años, como una vaca lechera, tanto para el Estado como para

el inversionista.

La propuesta consiste en convertir a los aeropuertos en un polo de desarrollo, que es un atractivo para la actividad económica, para las inversiones, para las importaciones y

las exportaciones.

Comparó que Honduras en los últimos 20 años se quedó atrás en relación con la región, porque a pocos kilómetros, es decir, El Salvador y Guatemala, tienen mejor conectividad aérea y mejores precios

que Honduras.

Martha Doblado quien es parte del CSAPP, no se quiso referir al tema, y recomendó hablar con Luis Mata, ministro de Inversiones, quien no respondió las llamadas ni mensajes.

También dijo que podía hablar con el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Público (Insep), Roberto Pineda, quien respondió que se encontraba en reuniones.

Mientras tanto, Toncontín ya entró al proceso de traspaso de los bienes de InterAirports a PIA y se espera que antes de la fecha límite todo esté entregado para iniciar las operaciones con el nuevo operador, mientras se termina la construcción de la terminal de Palmerola.