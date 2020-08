Iker Casillas: “Mi salida del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa”

MADRID, ESPAÑA.- En una entrevista con la Revista Semana, Iker Casillas, quien anunció su retiro la semana pasada, habló a cerca de su salida del Real Madrid en 2015, develando más detalles de su partida del club blanco.

“La marcha del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa”, comenzó diciendo Casillas, quien desde los 10 años se unió a las inferiores del Madrid para posteriormente debutar con el equipo en 1999.

“Rompimos como cuando se separa un matrimonio y te dices de todo y hubo frases mal dichas y fuera de contexto, pero pasa el tiempo y todo se calma”, agregó “El Santo” refiriéndose a su controversial salida de Chamartín en el 2015.

A lo largo de su trayectoria defendiendo el arco merengue, Casillas la mayor parte del tiempo fue titular indiscutible, disputando 725 partidos oficiales y conquistando 19 trofeos, entre ellos tres Champions League.

Sin embargo, en la temporada 2012-2013 producto de la tensa relación con el entonces entrenador madridista, José Mourinho, y una lesión en un partido ante el Valencia provocaron que el capitán merengue solo disputara 19 de los 38 partidos de liga y se perdiera los duelos de eliminación directa en la Champions League y Copa del Rey.

Con la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo blanco en la 2013-2014, la situación de Casillas no iba a cambiar mucho, pues Carletto se decantó por Diego López para defender el arco del Real Madrid en liga y dejó a casillas como el arquero en la Copa del Rey y en la Champions, competiciones que posteriormente acabarían ganando los blancos.

Para la campaña 2014-2015, la llegada de Keylor Navas y la salida de Diego López, supuso a Casillas un retorno a la titularidad, defendiendo el arco merengue en liga y Champions, sin embargo, varios errores puntuales le pusieron como el blanco de las críticas por parte de la prensa y la afición madridista.

Finalmente, Casillas disputó su último partido como portero del Real Madrid en la victoria 7-3 ante el Getafe y posteriormente anunció entre lágrimas en una solitaria rueda de prensa su partida del Madrid.

En mayo de este año, Iker habló acerca de la razón por la que decidió abandonar la Casa Blanca, exponiendo que “necesitaba volver a sentirse otro” y que estando en el Porto abandonó el estar expuesto a la crítica y mejoró en lo físico y en lo mental”.

La propuesta de Florentino

A su salida del equipo de la capital española, Iker Casillas y el mandamás merengue, Florentino Pérez, tuvieron un fuerte cruce de declaraciones, sin embargo, el ahora exfutbolista mencionó que cuando pasaron dos o tres años de su marcha del Madrid, tuvo una relación más tranquila con Pérez, quien llegó a decirle: “Tienes que estar aquí”.

Casillas además mencionó que estará hablando con Florentino Pérez, quien le propuso unirse a su equipo directivo en el Madrid. “Ahora en agosto hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida”, apuntó Iker.

Sobre su candidatura a la RFEF

Iker Casillas también habló sobre el retiro de su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), señalando que: “Tenía casi ganada mi candidatura, pero pesaban más los motivos políticos. Había una lucha desigual y decidí retirarme.

Reflexión sobre el preinfarto que sufrió

Además, el exguardameta y capitán merengue, tuvo tiempo para reflexionar a cerca del preinfarto que sufrió en mayo del año pasado, lo cual lo llevó a alejarse de los terrenos de juego: “Hace un año yo estaba con unos amigos cenando y al día siguiente me dio un infarto y todo cambió. Y porque el médico estuvo rápido, que si no, me hubiese ido”, declaró Casillas.

Casillas concluyó que este problema cardíaco lo llevó a tomar la decisión de retirarse, añadiendo que él “ya no está para esos memeces”. “A partir de entonces a mí me cambió la cabeza totalmente. Un golpe así te hace poner los pies en el suelo, te quita la chulería rápido”, cerró Iker.