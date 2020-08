Los 10 actores mejor pagados de 2020, según Forbes

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La revista Forbes publicó su lista de los actores mejor pagados de 2020 y por segundo año consecutivo Dwayne “La Roca” Johnson se queda en el primer lugar .



La lista toma en cuenta los ingresos de los actores en el período comprendido entre junio de 2019 y junio de 2020. Para este año ninguna mujer figura en el top 10 de los mejores pagados, mostrando que aún existe una brecha salarial entre actores y actrices en Hollywood.

Gran parte de los ingresos de los actores provienen de millonarios contratos con la empresa Netflix.

Top 10 de actores mejor pagados



1-. Dwayne “La Roca” Johnson: tuvo ingresos millonarios que suman 87,5 millones de dólares.



Del total, ganó 23,5 millones solo por su papel protagónico en la próxima película de Netflix “Red Notice”, según Forbes. Además, Johnson ha tenido grandes ingresos con su línea de ropa Under Armour, Project Rock.



2.- Ryan Reynolds: el actor canadiense suma 71,5 millones de dólares en su cuenta bancaria.

Por su participación en la cinta “Red Notice” recibió 20 millones de dólares, además de otros 20 millones de Netflix por “Six Underground”.



3.- Mark Wahlberg: el actor ocupa el tercer lugar con un ingreso de 58 millones de dólares.

La mayor parte de sus ganancias provienen de la comedia de acción “Spenser Confidential”.



4.- Ben Affleck: ganó 55 millones con su regreso a la pantalla grande con “The Way Back” y “The Last Thing He Wanted”.



5.- Vin Diesel: se apodera de la quinta posición con 54 millones de dólares gracias a “Fast & Furious Spy Races”.



6.- Akshay Kumar: En sexta posición tenemos a la estrella india de Bollywood que ha ganado 48,5 millones de dólares, sobre todo gracias a la serie ‘The End’ de Amazon Prime.



7-. Lin-Manuel Miranda: ganó 45,5 millones de dólares. Se encuentra en la lista gracias a que Disney adquirió los derechos cinematográficos de la producción original de la obra de teatro “Hamilton”, que fue todo un éxito en Broadway.



8.- Will Smith: está en séptima posición del ranking con 44,5 millones de dólares.



9.- Adam Sandler: El actor obtuvo 41 millones de dólares entre junio de 2019 y junio de 2020. Se encuentra en novena posición gracias a Netflix. En enero participó en “Murder Mystery”.



10.- Jackie Chan: con 40 millones de dólares. La estrella de las artes marciales hizo cinco películas el pasado año 2019, aunque gran parte de sus ganancias provienen de marcas.