Gabriela Bo revela el "infierno" que vivió junto a Cristian Castro

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La polémica sigue al cantante Cristian Castro, a quien su exesposa, Gabriela Bo, acusó de abuso físico y del infierno que vivió junto a él en un año que duró su matrimonio.



Fue en una entrevista que la modelo dijo que después de más de 10 años de su divorcio es hasta ahora que se atreve a contar lo que pasó con Castro porque antes era una niña y se daba lástima.



Las revelaciones las hizo tras la polémica que generó Yolanda Andrade sobre los golpes que el intérprete de "Azul" le habría propiciado a su madre que la llevaron al hospital hace varios años. Castro aseguró que sí se había "jaloneado" con su madre.



“Le creo a Yolanda cuando dice que Cristian golpeó a Verónica Castro, yo lo viví en carne propia. Me golpeó. Lo cuento y hasta yo me doy lástima, era muy chica y eso no fue nada, aún no conté lo peor”, comentó.



“Cristian tenía actitudes extrañas, estábamos casados y le gustaba tomar la leche en mamadera (pepe), tenía miedo a la oscuridad, vivíamos en Estados Unidos y no dormía de noche porque creía que íbamos a vivir un hecho de inseguridad. Llegó a tener dos armas, una en la mesita de luz y yo tenía que vivir de esa manera”, reveló.



Agregó: “Un día me dio tanto miedo verlo tan loco que las escondió en el secarropas y en la noche me proponía ir al súper para salir y no dormir. Teníamos que dormir de día, no era normal, pero él no creía en ayuda médica y menos psicológica. Trataba de hacer todo bien, vengo de una familia tradicional que le cocinaba y si no le gustaba me dejaba sola y aparecía tres días después”.

Vea aquí: Yolanda Andrade llama 'mentirosa y traicionera' a Verónica Castro



Además, confesó que Cristian le fue infiel en varias ocasiones. Recordó que un 14 de febrero lo llamó al hotel donde se hospedaba cuando se encontraba de gira y la persona que le contestó fue Valeria Liberman, la mujer con quien el cantante se casó tiempo después.



De igual forma, aseguró que vivió un infierno del que tuvo que escapar. “Cristian me golpeó pero como él y su familia eran famosos en México y tiene una sociedad machista prefirieron creer que mentía. Sufrí la peor de las situaciones por la que puede pasar una mujer”.