Christian Nodal a Belinda: Me robaste el te amo más grande de mi vida

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ante los rumores de utilizar su noviazgo como publicidad para el programa "La Voz Azteca", el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, escribió un romántico mensaje a Belinda para dejar claro que está completamente enamorado.



La publicación, que está acompañada de un video en el que se ve a la pareja besarse apasionadamente, deja ver que el cantante de 21 años ya quiere estar junto a la también actriz para toda la vida.



"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa' (para) siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta “publicidad” nos dure pa' (para) toda la vida mi amor", escribió el compositor mexicano.

Belinda y Nodal anunciaron su romance hace unos días y desde entonces han dejado claro que están locos el uno por el otro. Asimismo, la ojiverde reveló que Nodal es un hombre digno de su amor.



También confesó que se hicieron novios durante una romántica cena en Puerto Vallarta y que el artista mexicano ya escribió una canción en su nombre.