Belinda revela detalles de su noviazgo con Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Belinda habló por primera vez de su nuevo romance con su compañero de "La Voz", Christian Nodal, y reveló detalles de lo que siente por él y cómo le pidió que fuera su novia.



Fue a través de una entrevista a TvNotas que anunció que acaban de cumplir cuatro semanas de novios "cada día ha sido maravilloso. Estamos felices disfrutando el amor que hay entre nosotros".



La ojiverdes confirmó que la primera vez que vio a Nodal fue en una entrega de premios donde cantó el tema Amor a primera vista y el artista nunca le quitó la vista de encima, lo que provocó que ella sintiera la necesidad de cantarle y bailarle.

Vea aquí: Los memes contra Lupillo Rivera por el romance de Belinda y Christian Nodal



“Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio”, reveló. Después de ese momento no se volvieron a ver hasta que se reencontraron en el programa "La Voz".



La mexicana aseguró que en algún momento, Nodal comenzó a caerle bastante "pesado". “Lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero, y comenzó como a caerme bastante pesado”, aseguró.



Belinda confesó que Nodal le escribió una canción cuando aún no eran novios y que eso la dejó fascinada.



“Me sentí muy halagada. Te puedo decir que a Christian lo admiraba como artista y como ser humano, pero hoy puedo decir que estoy feliz y enamorada”.

"¿Quieres ser mi novia?"

Sobre el inicio de su noviazgo, Belinda afirmó que la propuesta para comenzar una relación fue muy romántica.



Según confesó la intérprete de "Sapito", Nodal la invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta donde le propuso ser su novia durante una cena en la que también hubo fuegos artificiales.

Mire aquí: Los 10 noviazgos más sonados de la cantante Belinda



“Me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Me quedé impactada, estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por mí, así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor”.



Belinda reveló que lo que más le gusta de Nodal es su sonrisa, su sentido del humor, su amabilidad y caballerosidad.