Irrecuperables los 46 millones de lempiras pagados por kits de diagnóstico dañados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En el contrato que firmó Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por la compra de 250,000 kits de diagnóstico in vitro AccuPower® SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR, Honduras se responsabilizó totalmente por cualquier daño en el producto.

El acuerdo se pactó el pasado 4 de abril con la empresa Bionner Corporation de la República de Corea por un monto total de 46 millones de lempiras.

Los kits resultaron dañados por problemas de temperatura al no seguir la cadena en frío que mantenía óptimas las pruebas.

Irresponsabilidad Cuatro meses después de la compra, la Junta Interventora de Invest-H anunció que los 250,000 kits de diagnóstico estaban malos, abandonados en varias bodegas.

Actualmente, Honduras solo tiene 10,000 pruebas PCR para atender la pandemia por covid-19: 7,000 están en Tegucigalpa y 3,000 en San Pedro Sula.

Invest-H, por su parte, analiza acciones legales contra la empresa que se encargó del transporte, pues con los coreanos no tienen oportunidades legales activas.

Contrato

En la orden de compra No. 015-2020 publicada en el Portal de Transparencia de Invest-H, Honduras pactó con la empresa de Corea del Sur, Bionner Corporation la adquisición de 250,000 kits de diagnóstico in vitro AccuPower® SARS-CoV-2 Real-Time RT-PCR de Covid-19.

En el documento se definió que el producto se entregaría en tres partes a un precio aproximado de 47 millones de lempiras.

En los “términos y condiciones” se definieron varios aspectos, entre ellas, una cláusula de comercio internacional que define el traslado y responsabilidades.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO comprobó en la condición número siete que el contrato se desarrolló bajo Incoterms (normas de aceptación voluntarias acerca de las condiciones de entrega de las mercancías), FOB (Free On Board, “Libre a bordo”, puerto de carga convenido).

¿En qué afecta esto a Honduras?

FOB es una cláusula de comercio internacional en la que el vendedor se compromete a entregar el producto en un puerto de embarque (Corea del Sur) y desde ahí transmite toda la responsabilidad por daños o pérdidas al comprador (Honduras).

Es decir, Invest-H le compró a Bioneer Corporation los 250,000 kits de diagnóstico, le pagó en efectivo y definieron que Honduras sería la encargada del transporte del producto.

Bioneer Corporation se comprometió a entregar los kits en un puerto de embarque en Corea del Sur, Honduras por su parte contrató a una empresa de transporte para el traslado.

Invest-H debió revisar el producto antes de subirlo al buque, pues según lo que pactaron en el contrato una vez a bordo la responsabilidad del producto, almacenamiento y traslado recaía totalmente sobre Honduras.

Los primeros 100,000 kits de diagnóstico llegaron al país el 17 de abril del 2020 según lo estipula la orden de recepción 001-2020 publicada en el Portal de Transparencia de Invest-H.

En la recepción participó la Secretaría de Salud (Sesal) por medio de su representante Engels Banegas, exjefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), quien firmó “conforme”, aceptando que todo estaba bien.

También estuvieron presentes personal de Invest-H, Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de veedor la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Dos semanas después llegaron las otras 150,000 pruebas para completar con el acuerdo.

Durante cuatro meses, el producto estuvo embodegado debido a que los kits de diagnóstico son solo uno de los insumos que se requieren para realizar el procesamiento de pruebas PCR para covid-19.

Honduras compró los kits asumiendo que traían todo (no pidieron opinión a expertos), pero no, faltaba adquirir por aparte los hisopos, tubos, medios de transporte, kits de extracción de ARN y un equipo que fuera automatizado.

Invest-H comenzó una serie de compras para poner a echar los kits y cuando se contó con una parte de lo necesario se informó que estaban dañados debido a problemas de temperatura por no seguir la cadena en frío en el traslado y almacenamiento.

Mediante un comunicado, Invest-H explicó que recibió 100,000 pruebas y que se observaron problemas de temperatura, luego vinieron otras 150,000 en las mismas condiciones y no fueron recibidas quedando en bodegas.

Gustavo Boquín, vocero de la Junta Interventora de Invest-H, explicó a EL HERALDO que las acciones legales no serán contra la empresa Bioneer Corporation: “Pagamos flete a Honduras por aparte a DHL, por tanto DHL recoge en fábrica y transporta, el responsable es DHL”, argumentó.

Boquín aseguró que no se tiene pensado pedir el dinero de regreso, “ocupamos las pruebas, lo ideal es eso, el reclamo es por las 250,000 pruebas”.

Además confirmó que ya se tiene el equipo e insumo para poder procesar estos kits de diagnóstico para covid-19.

Por su parte, José Ernesto Leva Bulnes, titular de la Junta Interventora de Invest-H, dijo a EL HERALDO que “tengan la completa seguridad que vamos a recuperar las pruebas”.

Crisis

Honduras compró 250,000 kits de diagnóstico para covid-19 desde abril, buscando realizar test masivos en la población hondureña.

Karla Pavón, titular la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, confirmó a EL HERALDO que solo hay 10,000 pruebas PCR en todo el territorio nacional.

“En este momento contamos con 70 kits en Tegucigalpa y 30 kits en San Pedro Sula con capacidad de 100 pruebas en cada kit”, argumentó.

Pavón explicó que esta semana estarían entrando más kits de parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “por lo que esperamos no quedarnos sin insumos, primero Dios”.

Recalcó que las esperanzas están en los kits que vendrían pues solo hay “10 mil pruebas para esta semana, pero sí, ya se gestionaron más”.

EL HERALDO le consultó a Pavón sobre el visto bueno que le dio Engels Banegas, extitular del LNV, a las pruebas que Honduras le compró a Corea y por qué no fue ella misma a recibir el producto.

“El doctor Engels era el jefe del Laboratorio Nacional en esa fecha, y por sus funciones vio la parte técnica, precisamente se dejó una constancia que entregaron a una temperatura no correspondiente”, explicó. Se le solicitó una copia del reclamo por la temperatura no adecuada de los kits comprados a Corea del Sur, pero argumentó que “lastimosamente no lo tengo aún, pero sí existe”.

