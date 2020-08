Raúl Cáceres tras superar covid-19: “Lo más tremendo fue el temor a la muerte”

Erlin Varela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Se agarró de su espíritu de guerrero y del poder divino para vencer al coronavirus, aunque reconoce que “hubo un tramo bastante amplio en donde el temor nos invadió”. Poco a poco, el entrenador Raúl Cáceres va dejando atrás esa enfermedad con la que ha luchado durante alrededor de dos meses.

“Ya nos encontramos en una fase de salida, de recuperación. La parte crítica ya ha pasado, por completo la hemos sobrepasado. Simplemente estoy recuperándome de los efectos que ha dejado la neumonía. Algunos medicamentos me han distorsionado la presión”, cuenta el extécnico de Real de Minas. A inicios de julio, el estratega fue diagnosticado positivo de covid-19 junto a su esposa.

Hoy, ya casi recuperado, está pensando en dos ofertas que le han llegado para dirigir en este segundo semestre del año.

Profe, alegra saber que ya está recuperándose. ¿Ha sido duro, verdad?

Vivimos momentos complicados porque estuvimos, con mi esposa, seis días boca abajo, uno en cada camilla. Dormir boca abajo es bastante incómodo para el que no está acostumbrado. Eso nos trajo problemas lumbares, nos complicó la espalda y la columna. Estuvimos casi 12 días que si dormíamos una o dos horas era mucho.

LEA: Conozca el protocolo de bioseguridad para el Torneo Apertura 2020

¿Pero solo su esposa y usted se contagiaron en su casa?

Sí. Yo fui primero, tres días antes que ella. Mis hijos no presentaron ningún síntoma, a excepción del pequeño, pero solo fue un día. En dos ocasiones les hicimos los exámenes de rigor y siempre salieron negativos. Eso nos tranquilizó y nos fortaleció a todos.

¿Cómo reaccionó cuando le dijeron que tenía covid-19?

Yo me hice dos pruebas y nunca di positivo, pero los síntomas se iban agravando cada día más. Me estaban tratando por bronquitis, entonces tuve que hacerme una tomografía porque ya la radiografía no daba efectos y allí apareció la neumonía producto del covid-19. Estoy agradecido porque mis cuatro hijos, incluidos los dos pequeños (9 y 6 años), no fueron contagiados a pesar de que las reiteradas interacciones antes de ser dictaminados como positivos.

¿Qué fue lo más crítico?

Lo más crítico fue asimilarlo porque cuando nos detectan la neumonía nos dicen que tengo casi en un 30 por ciento afectados los pulmones y entramos en espanto y susto, ya que en ese momento la televisión y nuestro entorno solo era muerte por covid-19 y asfixia... entramos en temor. Yo creo que humanamente mi esposa, mi familia y yo nos resquebrajamos.

ADEMÁS: Wilfredo Guzmán: Fenafuth no está haciendo un verdadero sacrificio económico

¿Temió por su vida?

Claro. Lo más tremendo de esto fue el temor a la muerte, no estoy preparado, le he pedido a Dios que me prepare para eso, nadie se prepara para eso. Uno piensa en todo, pero principalmente en su familia, uno ve a sus hijos pequeños y quiere hacer su vida y llevarla hasta cuando ellos estén formados como personas.

¿El aislamiento lo llevó a cabo en su casa?

Sí. La hermana de Diego Rodríguez (lateral de Real de Minas), que trabaja en el Tórax, nos dio seguimiento vía teléfono, igualmente un tío, que es un ángel. Entre ambos nos ayudaban en cuanto a dictarnos los procedimientos a seguir. Eran dos ángeles que Dios puso en nuestro camino y no nos cobraron ningún cinco. Obviamente los medicamentos y exámenes son bastante onerosos, pero igualmente Dios proveyó.

¿Quiénes lo llamaron?

Nos sentimos acuerpados, fue algo fundamental el hecho de que nos llamaban y nos enviaban mensajes de solidaridad. Le dijo que los jugadores de Real de Minas en pleno se comunicaron con nosotros mostrándonos su solidaridad y disposición en cuanto a lo que necesitáramos: dinero, medicamento u otras cosas. Y muchas amistades me llamaron. Fui sorprendido por la llamada del profesor Carlos Tábora, Jorge Pineda y Héctor Vargas. Le digo de personas que yo sé que no son inhumanos, pero que tienen sus quehaceres diarios, pero se dieron el tiempo de llamarme en un momento difícil. Fue fundamental saber que no estábamos solos.

DE INTERÉS: Dani Turcios a punto de ser el nuevo entrenador del Honduras Progreso

¿Piensa en dirigir en el futuro inmediato? Se habla del Honduras de El Progreso...

A nivel directivo no ha habido acercamiento del Honduras EP, pero sí ahorita hay dos ofertas de afuera del país, específicamente de El Salvador. Hemos entablado pláticas y estamos a la espera. Ya hemos tenido dos o tres acercamientos.

¿Algún jugador de Minas le pidió que reconsiderara la decisión de irse del equipo?

Todavía me lo están pidiendo, aún a estas alturas me mencionan que si puedo retractarme de esa decisión. Lo que pasa es que el ambiente de directivo-técnico ya no era el mejor. Es bien difícil que pueda reconsiderar porque son decisiones que ya las tomé por mi salud mental. Hubo personas que intermediaron y vinieron un poquito a manchar la buena relación. Ni ellos ni yo merecíamos cerrar de esta manera el episodio de Real de Minas. Era una relación completamente manchada.

Para terminar, ¿cree que debe reanudarse lo más pronto el fútbol en Honduras?

Yo estoy de acuerdo que se reanude, ¿por qué? Porque cuánta familia está ahorita a la deriva. Ha visto el caso de jugadores de nombre, líderes en sus equipos, que han optado por hacer labores que no son denigrantes, pero que son ajenas a su rutina, que más se hace por una necesidad que por una convicción o placer. Yo estoy de acuerdo que se reanude, siempre y cuando la Liga trabaje y por qué no copiar lo que ha hecho Costa Rica y Nicaragua.