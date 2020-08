¿Cómo llenar la solicitud de inmigración y evitar que la rechacen?

Antes de enviar a la USCIS el Formulario de Inmigración, el solicitante debe leer detenidamente las instrucciones para no cometer ningún error. Foto Canva

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos años muchos solicitantes que llenan el Formulario de Inmigración han denunciado que el gobierno estadounidense está rechazando de una manera exagerada estas solicitudes.

Y es que muchos abogados expertos en inmigración señalan que la política “tolerancia cero”, empleada por la administración del presidente Donald Trump, es una de las principales causas para que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) esté rechazando los diferentes Formularios de Inmigración.

LEA TAMBIÉN: Si soy hondureño, ¿cómo solicito antecedentes penales desde el extranjero?

De acuerdo con los juristas, el simple hecho de dejar una casilla en blanco es un motivo suficiente para que la USCIS rebote la solicitud; usualmente los inmigrantes que piden un beneficio ante esta dependencia dejan sin contestar los espacios para los que no aplican.

Anteriormente si el criterio no aplicaba para el solicitante, simplemente se dejaba en blanco, pero ahora aparece una casilla en donde se debe colocar N/A (No Aplica), ya que si esto no se hace le regresan el expediente y suele demorar mucho tiempo.

La tardanza para conocer la decisión de que la solicitud fue rechazada puede llegar a afectar el estatus migratorio, además, los expertos en inmigración señalan que la USCIS regresa el documento con una hoja que dice que fue rechazada porque no se llenaron algunas casillas, sin embargo, no especifican cuáles son ni en qué parte.

Lea bien las instrucciones

Para evitar este tipo de situaciones, antes de enviar el formulario el solicitante debe leer detenidamente las instrucciones para evitar que se lo regresen y comenzar el tedioso proceso de nuevo.

En junio la USCIS publicó en su sitio web que con el formulario I-918, que utilizan los inmigrantes que piden la protección de la visa U para víctimas de la violencia, dejar una casilla en blanco, al menos que sea opcional, provocaría declinarlo.

Sin embargo, esta agencia estadounidense detalla que en todas las preguntas aunque la respuesta sea no (none), desconocido (unknow) o no aplica (N/A) debe llenarse el espacio indicado.

ADEMÁS: Requisitos para renovar la visa estadounidense sin entrevista en la embajada

Minuciosa revisión

Los abogados en inmigración apuntan a que bajo las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump se busca cualquier excusa para rechazar un trámite de este estilo, pues el hecho de dejar un espacio en blanco y no colocar N/A hace que la USCIS rechace el expediente y lo mande de regreso.

Además, señalan que la política “tolerancia cero” ha generado un clima de preocupación a raíz de la serie de cambios en los reglamentos y nuevos decretos que han generado mucha confusión.

Lo aconsejable es tomarse todo el tiempo hasta que el documento esté listo.

Ya lo habían advertido

En octubre de 2019, la USCIS había advertido a todos los solicitantes que solo con el hecho de dejar una casilla en blanco era suficiente para denegar una solicitud.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) señaló que de acuerdo con informes de sus asociados a nivel nacional, “los rechazos de formularios debido a errores o datos incompletos se han vuelto más frecuentes últimamente".

En caso de que uno de los asociados tuviera un cliente al que le fue rechazado el formulario, este debe de proporcionar y explicar el caso mediante una encuesta en la página web de la AILA.

Sugerencias de la USCIS

La agencia de inmigración señala que de conformidad con las regulaciones e instrucciones del formulario, los extranjeros que soliciten un beneficio de inmigración deben proporcionar de manera correcta la información solicitada y responder cada pregunta en el documento.

Si una pregunta no aplica para el solicitante o desconoce la información que se le solicita, este igual debe de llenar el casillero con las opciones “ninguna” (none), “desconocida” (unknow) o “no aplicable”.

ENTÉRESE: Visa de turista: ¿Qué debo hacer si se me agota el tiempo de estadía?

Así mismo hay que asegurarse de que la solicitud esté completa para evitar ralentizar el procesamiento al requerir que se emitan Solicitudes de Evidencia (RFE), lo que crea tiempos de procesamiento prolongados para los solicitantes que necesitan protección humanitaria y que cumplen con los criterios establecidos por la ley.

La USCIS reitera que el rechazo de una solicitud incompleta no es un rebote del caso y que el solicitante lo puede volver a presentar siempre y cuando se cumplan los requisitos.